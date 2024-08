"Qué huachafo": Segundo Montalvo pide vivas para 'congresistas del bicentenario' y NADIE responde

20/08/2024 / Exitosa Noticias / Política

El parlamentario Segundo Montalvo pasó un bochornoso momento durante la instalación de la Comisión de Educación luego de pedir "vivas" para los 'congresistas del bicentenario' y ninguno de sus compañeros le respondiera.

Bochornoso incidente en el Congreso

El incidente ocurrió la mañana de este martes cuando venía culminando con su discurso como presidente del grupo de trabajo parlamentario. Entusiasmado, el legislador pidió vivas para los miembros de la comisión por ser los "congresistas del bicentenario". Sin embargo, no se imaginó que ninguno de los presentes le hiciera caso.

"Todos me acompañen a hacer tres vivas porque somos los congresistas del Bicentenario. Todos juntos vamos a hacer tres vivas porque somos los congresistas del Bicentenario", fueron las palabras de Montalvo antes de pasar por el vergonzoso momento.

Extrañado por la reacción, el congresista cuestionó a sus "colegas" por no expresar de la misma forma su entusiasmo. "¿Acaso no se consideran congresistas del bicentenario?", resaltó. No contento por el bochornoso momento que vivió, volvió a pedir "vivas" y, esta vez, un par de parlamentarios decidieron responderle.

El mismo acto se repitió tres veces más, sin embargo, solo unos pocos hacían caso a su entusiasta frase. Incluso, también tuvo que pedir aplausos porque nadie se animó a hacerlo.

Mesas directivas de comisiones

Entre los cambios que hubieron en la titularidad de las comisiones estuvieron: Educación y Fiscalización. Ahora el primero estará a cargo de Perú Libre y el segundo por Podemos Perú.

Después de la reunión, Fuerza Popular, Alianza para el Progreso y Podemos Perú obtuvieron la presidencia de tres comisiones, mientras que Renovación Popular, Acción Popular y Perú Libre dos grupos.

Además, Bancada Socialista, Bloque democrático, Somos Perú, Bloque Magisterial de Concertación Nacional, Honor y Democracia y Juntos Por el Perú - Voces del Pueblo solo una.

Agraria Presidencia: Fuerza Popular (FP)

Vicepresidencia: Perú Libre (PL)

Secretaría: Alianza Para el Progreso (APP) Ciencia, Innovación y Tecnología Presidencia: Bancada Socialista (BS)

Vicepresidencia: Honor y Democracia (HyD)

Secretaría: Avanza País Comercio Exterior y Turismo Presidencia: Renovación Popular (RP)

Vicepresidencia: Juntos Por el Perú-Voces del Pueblo (JPP-VP)

Secretaría: FP Constitución y Reglamento Presidencia: FP

Vicepresidencia: Acción Popular (AP)

Secretaría: APP Cultura y Patrimonio Cultural Presidencia: Bloque Democrático Popular (BDP)

Vicepresidencia: BS

Secretaría: Avanza País Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos Presidencia: APP

Vicepresidencia: FP

Secretaría: Podemos Perú (PP) Defensa Nacional, Orden interno, Desarrollo alternativo y Lucha contra las Drogas Presidencia: Avanza País

Vicepresidencia: APP

Secretaría: HyD Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado Presidencia: Somos Perú (SP)

Vicepresidencia: FP

Secretaría: AP Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera Presidencia: AP

Vicepresidencia: FP

Secretaría: SP Educación, Juventud y Deporte Presidencia: PL

Vicepresidencia: Bloque Magisterial de Concertación Nacional (BMCN)

Secretaría: Renovación Popular (RP) Energía y Minas Presidencia: BMCN

Vicepresidencia: Avanza País

Secretaría: AP Fiscalización y Contraloría Presidencia: PP

Vicepresidencia: SP:

Secretaría: PL Inclusión Social y Personas con Discapacidad Presidencia: PP

Vicepresidencia: AP

Secretaría: RP Inteligencia Presidencia: HyD

Vicepresidencia: PL

Secretaría: FP Justicia y Derechos Humanos Presidencia: PL

Vicepresidencia: Avanza País

Secretaría: PP Mujer y Familia Presidencia: RP

Vicepresidencia: PP

Secretaría: JPP-VP Presupuesto y Cuenta General de la República Presidencia: APP

Vicepresidencia: PP

Secretaría: FP Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas Presidencia: FP

Vicepresidencia: RP

Secretaría: BS Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología Presidencia: JPP-VP

Vicepresidencia: PP

Secretaría: PL Relaciones Exteriores Presidencia: FP

Vicepresidencia: RP

Secretaría: APP Salud y Población Presidencia: PP

Vicepresidencia: APP

Secretaría: BDP Trabajo y Seguridad Social Presidencia: APP

Vicepresidencia: BDP

Secretaría: PP Transportes y Comunicaciones Presidencia: AP

Vicepresidencia: APP

Secretaría: FP Vivienda y Construcción Presidencia: Avanza País

Vicepresidencia: FP

Secretaría: BMCN

