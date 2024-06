Rafael López Aliaga: ¡Atención! Anuncian marcha a favor de la revocatoria para el 27 y 28 junio

En entrevista con Exitosa, el promotor de revocatoria contra Rafael López Aliaga, Ciro Silva, informó que el 27 y 28 de junio se llevará a cabo una marcha junto a movimientos regionales para exigir la salida del alcalde de Lima.

Durante el diálogo con Cecilia García en En Defensa de la Verdad, Silva aseguró que el proceso que se encuentra impulsando busca decirle 'basta a la corrupción'. En ese sentido, resaltó que la manifestación social se realizará a nivel nacional.

"El día 27 y 28 vamos a marchar a nivel nacional y en Lima por la revocatoria, por la defensa de la democracia y porque no desaparezcan los movimientos políticos regionales", declaró para nuestro medio.

Asimismo, indicó que se necesitan más de un 1 millón 900 mil firmas. Por ello, dio a conocer que se están realizando distintas 'firmatones' en varios distritos de Lima para que los ciudadanos muestren su apoyo a la iniciativa. A detalle, reveló que en una hora puede recogerse hasta 100 firmas; lo que quiere decir que en tres meses ya habrían superado la cifra requerida.

En esa línea, señaló que, a favor de esta iniciativa, se han manifestado la Central Nacional de Jubilados y organizaciones gremiales. Un grupo considerable que también habría mostrado su apoyo serían los fonavistas.

Respecto al financiamiento de la campaña, destacó que esta se encuentra impulsada por "chicharronada, chuleteada, y chancho al palo". "Se va a acabar el chancho en Lima", agregó.

Como se recuerda, Ciro Silva respondió al alcalde de Lima y anunció que presentará una querella en su contra por aludir una presunta presencia de Odebrecht en la campaña para separarlo del cargo.

"Estoy planteando una querella contra el señor Rafael López Aliaga porque esto no se puede quedar así. Soy presidente de la Sociedad Patriótica del Perú y he vestido el uniforme de la Marina de Guerra del Perú (...), el señor no puede estar ofendiendo saliendo a la palestra", declaró para nuestro medio.