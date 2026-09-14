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Ministro Rafael Rey sobre derrumbe en Panamericana Sur: "Ocurrió a las 4 a. m. y ya está liberada"

En diálogo con Exitosa, el ministro de Transportes, Rafael Rey, informó que los escombros del derrumbe en Atico, registrado esta mañana del 14 de septiembre, ya fueron retirados y la Panamericana Sur quedó liberada.

Ministro Rafael Rey afirma que derrumbe en la Panamericana Sur fue liberada
Ministro Rafael Rey afirma que derrumbe en la Panamericana Sur fue liberada (Composición: Exitosa)

14/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 14/09/2026

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En un diálogo con Exitosa, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Rafael Rey, se pronunció sobre el derrumbe registrado en Atico, Arequipa, a la altura del kilómetro 770 de la Panamericana Sur, durante la madrugada de este lunes 14 de septiembre.

Rey informó que los escombros rocosos que bloqueaban la vía y representaban un riesgo para los conductores ya fueron retirados, por lo que la carretera se encuentra actualmente habilitada para el tránsito vehicular.

 

Nota en desarrollo...

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