José Balcázar invoca a la ONPE a que resuelva lo más pronto el conteo de votos de la segunda vuelta: "No nos han dado una fecha cierta"

14/06/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

En entrevista exclusiva con Exitosa, el presidente José María Balcázar se dirigió a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), a fin de que resuelvan lo más pronto posible el conteo de votos de la segunda vuelta presidencial llevada a cabo el pasado domingo 7 de junio.

El jefe de Estado reconoció este domingo 14 de junio a nuestro medio, que la demora en saber quién será su sucesor o sucesora viene generando mucha incertidumbre en la población.

Nueva invocación a la ONPE frente a eventuales marchas

Como se recuerda, el mandatario anunció esta tarde la postergación de su salida del territorio nacional del lunes 15 al miércoles 17 de junio, con la finalidad de coordinar acciones con la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas, en atención ante a eventuales manifestaciones que puedan darse en la capital.

Frente a los procedimientos de la normativa electoral que permite analizar las actas electorales observadas, con voto impugnado o con solicitud de nulidad, el mandatario exhortó a la ONPE a que dicha labor pueda realizarse a la brevedad posible para bajar las tensiones en la ciudadanía y parte de la política nacional peruana.

"La ONPE a mi modo de ver esta trabajando, aunque muy lentamente al parecer, porque no nos han dado una fecha cierta y de lo más pronto para terminar con la incertidumbre del conteo de votos y de las impugnaciones que se han presentado", manifestó.

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Es importante recordar que, el viernes 12 de junio, el organismo electoral que preside interinamente Bernardo Pachas, comunicó que han llegado al 100 % de actas procesadas correspondientes a la segunda vuelta presidencial 2026 que han disputado Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, quedando a la espera de que las actas observadas sean resueltas por los diversos Jurados Electorales Especiales (JEE) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Nueva fecha de viaje al Vaticano

En la previa, el presidente José María Balcázar anunció la reprogramación de su salida a Roma para reunirse con el papa León XIV en el Vaticano, con la finalidad de invitarle a que realice una visita apostólica al Perú para finales del 2026.

En ese sentido, el mandatario aseveró que tiene previsto viajar a la capital italiana el miércoles 17 de junio para sostener la audiencia programada con el sumo pontífice al día siguiente y retornar inmediatamente al país.

Tras el aplazamiento de su viaje, Balcázar no se reunirá con el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Mathias Cormann, ni con el director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Qu Dongyu. En ambos casos, quien representará al Estado peruano será el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos José Pareja Ríos.

Finalmente, el jefe de Estado sostuvo que la postergación de su viaje no alterará los agendas de las reuniones previstas tanto en París como en Roma, respectivamente.