ANC suspende a magistrados por irregularidades en sentencia contra Ollanta Humala

24/06/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

La Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial (ANC-PJ) ha decidido suspender por seis meses a los tres magistrados que integran el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional, tras determinar que cometieron una falta muy grave al ordenar el ingreso inmediato a prisión del exmandatario Ollanta Humala.

Irregularidades en el debido proceso

Según la resolución de la ANC-PJ, los jueces Nayko Techy Coronado Salazar, Juana Mercedes Caballero García y Max Oliver Vengoa Valdiglesias ejecutaron la sentencia de 15 años sin contar previamente con el documento escrito, motivado y debidamente notificado a todas las partes procesales involucradas en el caso.

Esta acción fue catalogada como una vulneración al debido proceso y al derecho a la defensa. La autoridad administrativa señaló que los magistrados no respetaron los estándares mínimos de razonabilidad judicial exigidos por el artículo 139 de la Constitución al emitir una orden sin el sustento adecuado.

"...al haberse acreditado su responsabilidad administrativa disciplinaria por la comisión de la falta muy grave prevista en el numeral 12 del artículo 48 de la Ley de la Carrera Judicial, consistente en incurrir en acto que, sin ser delito, vulneró gravemente los deberes del cargo...", indicó.

Comunicado de la ANC.

La sanción busca preservar la integridad judicial y asegurar que las resoluciones emitidas por los colegiados se ajusten estrictamente a los procedimientos establecidos. Este fallo administrativo marca un precedente importante sobre las responsabilidades que tienen los magistrados al momento de ejecutar sentencias de alto perfil público.

Alcance de la medida administrativa

Es importante resaltar que esta decisión disciplinaria tiene un carácter exclusivamente administrativo. Por lo tanto, no conlleva la anulación, revisión o modificación de la sentencia penal dictada contra Ollanta Humala. Dicho aspecto técnico continúa bajo la competencia de las instancias jurisdiccionales superiores del sistema nacional.

Mientras tanto, la defensa legal del exmandatario continúa tramitando los recursos procesales pertinentes, incluyendo un hábeas corpus ante el Tribunal Constitucional. La situación jurídica final del caso seguirá su curso legal independiente de la sanción que hoy reciben los tres magistrados involucrados en este episodio.

Documento de suspensión.

La actual gestión de la ANC-PJ ha reiterado su compromiso con la vigilancia del actuar de los jueces en todo el territorio. El cumplimiento de los plazos y la formalidad en la emisión de documentos son pilares fundamentales para mantener la confianza ciudadana en el Poder Judicial.

La suspensión de seis meses impuesta a los magistrados por las irregularidades en la sentencia contra el exmandatario Ollanta Humala subraya la necesidad de respetar estrictamente el debido proceso, un principio esencial para la legalidad y la transparencia del sistema judicial en el Perú actual.