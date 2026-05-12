Marco Rubio sorprende usando el mismo 'outfit' de Nicolás Maduro capturado durante su viaje a China con Trump

12/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La política internacional se tiñó de simbolismo inesperado. Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, acompañó al presidente Donald Trump en su viaje oficial a China vistiendo nada más ni menos que el mismo conjunto deportivo que Nicolás Maduro llevaba cuando fue capturado en enero.

La imagen, difundida primero por el asistente del jefe de Comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, y luego confirmada en video por la cuenta oficial presidencial, descartó las sospechas de que se tratara de una creación de inteligencia artificial.

El conjunto que marcó una caída

El atuendo, un Nike Tech Fleece gris con detalles negros, se convirtió en tendencia mundial el 3 de enero de 2026, cuando Maduro fue detenido y trasladado al país norteamericano.

La fotografía del líder venezolano esposado con ese conjunto se viralizó y, en cuestión de horas, las tiendas online agotaron el producto. Su precio en el mercado oscilaba entre 260 y 325 dólares, dependiendo de la pieza, y se transformó en un símbolo de la caída del chavismo.

Full circle moment pic.twitter.com/6hkxyGNo8J — The White House (@WhiteHouse) May 12, 2026

La aparición de Rubio con el mismo conjunto fue interpretada como un gesto cargado de ironía política. Crítico histórico de Maduro y de los regímenes autoritarios, el senador convertido en secretario de Estado reapareció con la prenda que simbolizó la derrota del líder venezolano. La Casa Blanca reforzó el mensaje al difundir el video oficial, confirmando que no era un montaje.

Marco Rubio viaja a China pese a veto

Más allá de la anécdota, el viaje de Rubio a Pekín tiene un trasfondo diplomático complejo. Desde 2020, China lo había vetado por sus denuncias contra los abusos en Xinjiang y su apoyo a las protestas en Hong Kong. Sin embargo, en esta ocasión, parece que el gobierno chino permitirá su ingreso como parte de la delegación oficial de Trump.

La visita de Trump a China es la primera de un presidente estadounidense desde 2017 y busca abordar temas de alta tensión como Taiwán, Irán y la relación comercial entre ambas potencias. La presencia de Rubio, pese al veto, añade un matiz político que refuerza la narrativa de firmeza frente a Pekín.

El episodio mezcla moda, política y diplomacia en un mismo relato. El conjunto deportivo que simbolizó la captura de Maduro reaparece ahora en Rubio, convertido en un mensaje de continuidad. Mientras la prenda sigue siendo objeto de tendencia, la presencia de Rubio en Pekín refleja cómo la política internacional puede encontrar formas insólitas de enviar mensajes simbólicos.