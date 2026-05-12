RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Mundo
Un guiño particular

Marco Rubio sorprende usando el mismo 'outfit' de Nicolás Maduro capturado durante su viaje a China con Trump

El secretario de Estado estadounidense apareció en Air Force One con el atuendo que Nicolás Maduro vestía al momento de su captura. La Casa Blanca confirmó la autenticidad de las imágenes.

El Secretario de Estado de Trump sorprendió con traje en guiño al usado por dict
El Secretario de Estado de Trump sorprendió con traje en guiño al usado por dict (Composición Exitosa)

12/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 12/05/2026

Síguenos en Google News Google News

La política internacional se tiñó de simbolismo inesperado. Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, acompañó al presidente Donald Trump en su viaje oficial a China vistiendo nada más ni menos que el mismo conjunto deportivo que Nicolás Maduro llevaba cuando fue capturado en enero.

La imagen, difundida primero por el asistente del jefe de Comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, y luego confirmada en video por la cuenta oficial presidencial, descartó las sospechas de que se tratara de una creación de inteligencia artificial.

El conjunto que marcó una caída

El atuendo, un Nike Tech Fleece gris con detalles negros, se convirtió en tendencia mundial el 3 de enero de 2026, cuando Maduro fue detenido y trasladado al país norteamericano.

La fotografía del líder venezolano esposado con ese conjunto se viralizó y, en cuestión de horas, las tiendas online agotaron el producto. Su precio en el mercado oscilaba entre 260 y 325 dólares, dependiendo de la pieza, y se transformó en un símbolo de la caída del chavismo.

Terror en Ecuador: Presuntos sicarios asesinan a balazos a jueza en zona fronteriza con Perú
Lee también

Terror en Ecuador: Presuntos sicarios asesinan a balazos a jueza en zona fronteriza con Perú

La aparición de Rubio con el mismo conjunto fue interpretada como un gesto cargado de ironía política. Crítico histórico de Maduro y de los regímenes autoritarios, el senador convertido en secretario de Estado reapareció con la prenda que simbolizó la derrota del líder venezolano. La Casa Blanca reforzó el mensaje al difundir el video oficial, confirmando que no era un montaje.

Marco Rubio viaja a China pese a veto

Más allá de la anécdota, el viaje de Rubio a Pekín tiene un trasfondo diplomático complejo. Desde 2020, China lo había vetado por sus denuncias contra los abusos en Xinjiang y su apoyo a las protestas en Hong Kong. Sin embargo, en esta ocasión, parece que el gobierno chino permitirá su ingreso como parte de la delegación oficial de Trump.

La visita de Trump a China es la primera de un presidente estadounidense desde 2017 y busca abordar temas de alta tensión como Taiwán, Irán y la relación comercial entre ambas potencias. La presencia de Rubio, pese al veto, añade un matiz político que refuerza la narrativa de firmeza frente a Pekín.

Estados Unidos cancelará pasaportes a padres con deudas de manutención infantil, conoce aquí más información
Lee también

Estados Unidos cancelará pasaportes a padres con deudas de manutención infantil, conoce aquí más información

El episodio mezcla moda, política y diplomacia en un mismo relato. El conjunto deportivo que simbolizó la captura de Maduro reaparece ahora en Rubio, convertido en un mensaje de continuidad. Mientras la prenda sigue siendo objeto de tendencia, la presencia de Rubio en Pekín refleja cómo la política internacional puede encontrar formas insólitas de enviar mensajes simbólicos.

Temas relacionados Captura de Nicolás Maduro conjunto Nike Donald Trump Marco Rubio Viaje a China

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA