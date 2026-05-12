Tomás Gálvez: Fiscal de la nación exhorta al Congreso a aprobar la nueva Ley Orgánica del Ministerio Público

12/05/2026 / Exitosa Noticias / Política

Este martes 12 de mayo, el fiscal de la nación, Tomás Gálvez Villegas, hizo una invocación al Congreso de la República, a fin de que pueda ser aprobado el predictamen que crea la nueva Ley Orgánica del Ministerio Público.

En medio de la actividad protocolar por el 45.° aniversario de la Fiscalía de la Nación, el jurista se dirigió en específico a la Comisión de Constitución del Parlamento, donde desde esta mañana se viene debatiendo el proyecto de ley que presentó en marzo último, con la finalidad de obtener mejores resultados en materia de seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción y a una debida protección del medio ambiente.

Destaca necesidad de su aprobación

Tal como ha venido ocurriendo de forma permanente desde noviembre del 2025, el fiscal de la nación defendió la propuesta del nuevo marco normativo del Ministerio Público para dar inicio a una reforma al interior de su institución.

Vale mencionar que, la actual Ley Orgánica tiene más de 40 años de vigencia y fue elaborada conforme a la Constitución Política del Perú de 1979, el Código Penal de 1924 y el Código de Procedimientos Penales de 1941, no habiendo sido actualizada hasta la fecha.

Teniendo en consideración que la Comisión de Constitución ha llevado el debate a "un cuarto intermedio" para la absolución de consultas y evaluar las nuevas observaciones de los congresistas antes de someterla a votación final, el titular del Ministerio Público no solo exhortó a este poder del Estado para que sea aprobada, también mencionó que la ciudadanía será la más beneficiada.

"Esperemos que sea aprobado, si ello sucede, creo que va a facilitar enormemente la reforma institucional y la superación de múltiples problemas que tenemos como institución. En este momento, y como plan o proyecto de trabajo de este año y los subsiguientes mientras estemos al frente de la institución, prácticamente tenemos dos situaciones; una, si se aprueba la ley orgánica y otra si no se aprueba. En síntesis: voy a expresarles qué es lo que vamos hacer en estos días, se apruebe o no", enfatizó.

🔴🔵 #ExitosaTeEscucha 🎤 | El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, exhortó al Congreso a aprobar la nueva Ley Orgánica del Ministerio Público y aseguró que se trata de una norma que "la ciudadanía espera con anhelo".



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Óscar Arriola advierte vulneración a las funciones policiales de aprobarse el proyecto de ley

En entrevista brindada el lunes 11 de mayo al programa "Informamos y Opinamos", el comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola Delgado, advirtió que su institución podría perder facultades reguladas por la propia la constitución de aprobarse ciertas iniciativas al interior de la Nueva Ley Orgánica del Ministerio Público.

"En esta ley orgánica se pretende regularizar funciones que no las tiene la constitución, como, por decir, las actividades de criminalística, las actividades de prevención, que por mucho y largo tiempo ha venido realizando inconstitucionalmente el Ministerio Público y, además, algunas actividades disfrazadas en inteligencia", acusó en Exitosa.

Asimismo, dejó a entrever cierta injerencia en forma de "protagonismo" desde el Ministerio Público para hacerse cargo de ciertas funciones policiales. En esa misma línea, recordó que existe un antecedente: la potestad de la PNP para desarrollar la figura de investigación preliminar, habiendo sido rechazada por la Fiscalía, elevando la dispuesta al Tribunal Constitucional.

"Nosotros no pretendemos, con ello, hacernos cargo de una función o de otra o de aquella solamente por protagonismo, titularidad, por tener alguna cuota de poder, en absoluto; sino, atender la demanda de la ciudadanía que requiere una respuesta célere ante el auxilio, socorro, por la comisión de delitos", puntualizó.

Desde el Ministerio Público aseguran que su nuevo marco legal les permitirá reforzar sus capacidades contra la delincuencia; no obstante, desde la PNP acusan la vulneración a sus atribuciones de ser avalada en el Congreso.