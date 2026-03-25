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Ronald Atencio arremete contra Keiko Fujimori: "Digna representante de las organizaciones criminales en el país"

Ronald Atencio, candidato de Alianza Electoral Venceremos, arremetió contra Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, tras calificarla como "digna representante de las organizaciones criminales en el país".

Ronald Atencio arremete contra Keiko Fujimori durante debate presidencial
Ronald Atencio arremete contra Keiko Fujimori durante debate presidencial (Foto: Composición Exitosa)

25/03/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 25/03/2026

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En la tercera jornada del debate presidencial, que se desarrolla este 25 de marzo, se desató la primera pulla política por parte de Ronald Atencio, candidato de Alianza Electoral Venceremos, quien arremetió contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, a quien calificó como "digna representante de las organizaciones criminales en el país".

Ronald Atencio arremete contra Keiko Fujimori

En el inicio del tercer día del debate presidencial 2026, el primer candidato en exponer fue Ronald Atencio, candidato de Alianza Electoral Venceremos en un mensaje en el que se presentó como oriundo de Huánuco y se dirigió al "campesino, agricultor, ama de casa, transportista, joven, adolescente, adulto mayor, emprendedora".

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