Cancillería peruana pide tomar "extremas precauciones" a connacionales en Medio Oriente

25/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Cancillería peruana difundió un comunicado oficial este miércoles en el que exhorta a los connacionales residentes en países del Medio Oriente afectados por la escalada bélica a tomar medidas de seguridad y evaluar la conveniencia de permanecer en la zona. El documento refleja la preocupación del Estado peruano por la integridad de sus ciudadanos en un contexto de creciente tensión internacional.

Recomendaciones principales

El Ministerio de Relaciones Exteriores instó a los peruanos a "extremar precauciones" y seguir las indicaciones de las autoridades locales ante la posible escalada de violencia en los próximos días.

Asimismo, instó a los compatriotas a mantener actualizados todos sus documentos personales y familiares a través de las sedes diplomáticas más cercanas; y sobre todo, evaluar la salida hacia países seguros si su permanencia en la zona no es esencial, aprovechando vuelos comerciales y rutas terrestres que estén habilitadas.

La Cancillería aseguró que las embajadas y oficinas consulares en la región están operativas las 24 horas para brindar asistencia en esta coyuntura delicada.

📄Comunicado de Prensa 008-26: Sobre situación de los peruanos en Medio Oriente.



👉https://t.co/z0MIiwhi8x pic.twitter.com/ogPNAHe1Pd — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) March 26, 2026

Suspensión de elecciones en la región

En paralelo, el Ministerio confirmó que las Elecciones Generales del 12 de abril no se realizarán en varios países del Medio Oriente, incluyendo Arabia Saudita, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Israel, Jordania, Kuwait y Líbano. La medida busca proteger a los más de 5.600 peruanos residentes en la zona, evitando exponerlos a riesgos derivados del conflicto.

El comunicado se enmarca en un escenario marcado por los recientes ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, que han intensificado la tensión regional y generado preocupación internacional. La Cancillería peruana reafirmó su compromiso con el respeto al Derecho Internacional y expresó su deseo de que "la paz y la tranquilidad retornen pronto al Medio Oriente".

#NoticiasTorreTagle | Ante la gravedad de la situación en los países del golfo se dispone no realizar las elecciones generales el 12 de abril en la zona. En sesión del Comando de Crisis en Medio Oriente, el canciller Hugo de Zela, dispuso reforzar con funcionarios diplomáticos,... pic.twitter.com/pwaGEY7oxp — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) March 18, 2026

El Ministerio informó además que se han desplegado acciones de apoyo, incluyendo la evacuación de familias peruanas varadas en Jerusalén, en coordinación con las misiones diplomáticas de Israel y Egipto. Estas operaciones buscan garantizar la seguridad de los connacionales en zonas de mayor riesgo.

El comunicado de la Cancillería refleja la gravedad de la crisis en Medio Oriente y la prioridad del Estado de proteger a sus ciudadanos. La suspensión de las elecciones en la región y las recomendaciones de salida voluntaria muestran una estrategia preventiva frente a un escenario de alta inestabilidad.

La asistencia consular permanente se convierte en un recurso vital para los peruanos que enfrentan la incertidumbre de un conflicto que amenaza con prolongarse.