Marisol Pérez Tello revela que Alfonso López-Chau se negó a una alianza electoral: "No quiso"

25/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

La candidata presidencial por el partido político Primero La Gente, Marisol Pérez Tello, estuvo este miércoles 25 de marzo en Exitosa para explicar parte de su propuesta electoral, en el marco de las elecciones generales a llevarse a cabo el próximo 12 de abril.

Durante la entrevista brindada esta mañana para el programa "Hablemos Claro", la también exministra de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, reveló una "infidencia de campaña", a dos días de haber participado en la primera jornada del debate presidencial.

Le ofreció una alianza electoral a Alfonso López-Chau, pero no aceptó

La aspirante a llegar a Palacio de Gobierno fue consultada sobre la cantidad inédita (35) de candidatos presidenciales que participan en la presente campaña electoral que está a punto de llegar a su fin, la cual, por ejemplo, a generado que los debates presidenciales se dividan en seis fechas, por primera vez en la historia del país.

En ese sentido, Pérez Tello mencionó que previo al período de alianzas electorales establecido en el cronograma electoral, le ofreció unirse en un solo bloque a Alfonso López-Chau (Ahora Nación), dejando a un lado incluso sus propias aspiraciones políticas. Sin embargo, el también exrector de la UNI no aceptó dicho ofrecimiento.

"Yo soy la única candidata presidencial hoy, que antes de las alianzas en agosto renunció a su candidatura en búsqueda de las alianzas. La única que dijo: 'yo no importo', ni lo que yo quiera como candidata presidencial, ni mis ambiciones personales legítimas, importa el Perú. Alfonso López-Chau no quiso la alianza, ya está, éramos cuatro partidos", mencionó.

🔴🔵#EligeBien ✅🇵🇪 | En diálogo con Exitosa, la candidata presidencial de 'Primero la Gente', Marisol Pérez Tello, reveló que su hoy contendor, Alfonso López Chau, se negó a integrar una alianza electoral para las elecciones generales de este año.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal... pic.twitter.com/CGJj5BCHNg — Exitosa Noticias (@exitosape) March 25, 2026

Advierte graves consecuencias por leyes 'pro crimen'

Tal como lo expresó en el debate presidencial del último lunes 23 de marzo, Pérez Tello fue crítica de las leyes llamadas 'pro crimen' por el grave perjuicio al sistema de justicia y porque benefician al crimen organizado.

Bajo esta perspectiva, responsabilizó al Congreso y parte de sus fuerzas políticas de haber votado a favor de la impunidad de la delincuencia, puesto que, sus consecuencias atentan a diario a cientos de peruanos.

"El país está tomado por el crimen organizado, si dan leyes que deja que los delincuentes se lleven su plata (por eso ya no hay extinción de dominio), que el peón ya no pueda acusar al cabecilla, por eso ya no hay colaboración eficaz eficiente, que el poder político proteja al delincuente, por eso ya no hay tráfico de influencias como crimen organizado, está perfectamente organizado", puntualizó.

La candidata presidencial espera convencer al electorado para que la puedan respaldar este 12 de abril y así llegar a una segunda vuelta electoral en junio próximo.