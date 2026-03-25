Debate Presidencial: Ronald Atencio propone capturar a los Quispe Palomino y pacificar el VRAEM

25/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

El candidato presidencial Ronald Atencio anunció durante el reciente debate que, de llegar al Gobierno, buscará pacificar el VRAEM y capturar a los hermanos Quispe Palomino en un plazo máximo de seis meses. Su propuesta apunta a intervenir de forma directa en una de las zonas más golpeadas por el narcotráfico y la violencia armada en el país.

En su intervención, sostuvo que el problema de inseguridad no solo está en las ciudades, sino también en el interior del país. "Tenemos otra inseguridad mayor que se llama los (hermanos) Quispe Palomino en el Vraem", afirmó. Además, indicó que su plan contempla levantar el estado de emergencia para focalizar las operaciones en zonas específicas como Vizcatán.

Operativo en zona focalizada

El aspirante explicó que su estrategia busca dejar de estigmatizar al VRAEM como un territorio completamente inseguro. En ese sentido, propuso intervenir únicamente en áreas donde operan los remanentes de Sendero Luminoso, vinculados al narcotráfico.

"Vamos a levantar el estado de emergencia en el Vraem, vamos solamente a especificar una zona específica del Vizcatán donde están los narcotraficantes y estos tienen que ser capturados", señaló.

Según el Ministerio de Defensa, el VRAEM es una zona estratégica donde persisten amenazas ligadas al narcotráfico y remanentes terroristas, lo que ha motivado la presencia continua de fuerzas del orden en los últimos años.

Propuesta de comando especial

Dentro de sus anuncios, Atencio también mencionó la creación de un "Comando de Aniquilamiento", el cual contaría con unidades de inteligencia y contrainteligencia. El objetivo, explicó, es enfrentar delitos como extorsión y sicariato que afectan distintas regiones del país.

El candidato utilizó un tono enfático para referirse a la lucha contra estos grupos. Indicó que buscará resultados concretos en el corto plazo y que el país necesita medidas firmes frente a la criminalidad organizada. En esa línea, reiteró su intención de capturar a los líderes del grupo armado que opera en el VRAEM.

Diversos reportes oficiales han señalado que los remanentes liderados por los Quispe Palomino mantienen presencia en zonas de difícil acceso, donde combinan actividades ilícitas con acciones armadas. Esta situación ha convertido al VRAEM en un punto clave dentro de las estrategias de seguridad del Estado peruano.

La propuesta de pacificar el VRAEM, capturar a los Quispe Palomino y enfrentar el narcotráfico se posiciona como uno de los ejes centrales del discurso de campaña, en medio del debate sobre cómo reducir la inseguridad en el país.