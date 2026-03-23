Said Palao reaparece junto a Alejandra Baigorria tras pedirle perdón en 'EEG': "Aquí nadie se salva"

23/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Said Palao finalmente reapareció en redes sociales junto a Alejandra Baigorria y su hija, luego de pedirle perdón públicamente y prometer recuperar su familia. El integrante de Esto es guerra se mostró muy sonriente en un video junto a la rubia, lo que ha desatado rumores de una posible reconciliación tras el ampay.

Said reaparece feliz junto a Alejandra

En un video publicado hace unas horas, Said inicia haciendo una pregunta relacionada con Semana Santa. Enseguida, Alejandra le responde y el clip continúa con ambos sentados frente al mar, participando de un juego de mesa junto a su hija.

Al parecer, se trata de un video promocional que Said tenía pactado publicar desde hace algún tiempo. Sin embargo, lo que más llama la atención es que Alejandra soltó algunas frases. "Eso no puede ser, esa no vale. Aquí nadie se salva", dijo en determinado momento, con una gran sonrisa.

Recordemos que Said le pidió perdón públicamente a Alejandra hace unos días y aseguró que hará todo lo posible para recuperar su familia, luego de ser captado bailando en un yate lleno de mujeres junto a sus amigos Patricio Parodi, Mario Irivarren y Francho Sierralta.

Por su lado, Alejandra aclaró que aún no ha perdonado a Said, aunque confesó que todavía viven en el mismo departamento. Además, indicó que necesita tiempo y posiblemente tomar distancia en algunas ocasiones para despejar su mente y tomar una decisión correcta respecto a su matrimonio.

¿Qué dijo Alejandra sobre Mario tras ampay en Argentina?

La 'Rubia de Gamarra' respondió varias preguntas de los periodistas que la abordaron esta tarde. Consultada al respecto sobre los comentarios que indican que estaría recibiendo el karma, luego de supuestamente apañar a Mario Irivarren y Vania Bludau en su boda, Alejandra dijo que consideraba a Mario un gran amigo, pero eso estaría por cambiar.

"Mario era mi amigo, por eso yo callé muchas cosas. En algún momento sabrán todos qué es lo que realmente pasó, todos, inclusive Onelia", dijo, dando a entender que próximamente saldrían detalles poco conocidos de la relación entre todos los involucrados en el escándalo.

En esa misma línea, afirmó que se siente completamente decepcionada, no solo de Mario, sino también de Patricio Parodi, con quien compartió muchos momentos junto a su esposo y con quien, en múltiples oportunidades, viajó y hasta asistió a su boda.

Es así que, la reaparición de Said Palao junto a Alejandra Baigorria ha generado diversas reacciones entre sus seguidores, quienes especulan sobre una posible reconciliación. Sin embargo, la empresaria mantiene su postura de darse tiempo, dejando en incertidumbre el futuro de su relación tras el escándalo.