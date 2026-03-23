Avión lleno de pasajeros colisiona con camión de bomberos: Reportan varios heridos y caos en aeropuerto

23/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un accidente aéreo encendió las alarmas en un aeropuerto internacional, cuando un avión de pasajeros colisionó con un camión de bomberos en plena pista durante su aterrizaje. El hecho ocurrió mientras la aeronave llegaba desde Montreal, dejando varios heridos, generando caos operativo y obligando a suspender temporalmente las actividades en una de las terminales más transitadas de Estados Unidos.

Avión se estrella contra camión de bomberos

La tragedia ocurrió en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York. La aeronave involucrada fue un CRJ-900 de Air Canada Express, operado por Jazz, que transportaba a 76 pasajeros y cuatro tripulantes. Según los primeros reportes, el impacto se produjo a una velocidad aproximada de 39 km/h, lo que provocó daños visibles en la parte frontal del avión. La escena generó momentos de tensión entre los ocupantes, quienes fueron rápidamente asistidos.

Tras el choque, los protocolos de emergencia se activaron de inmediato. Equipos de rescate ingresaron a la pista para evacuar a los pasajeros y brindar atención médica. Al menos una docena de personas resultaron heridas, entre ellas el piloto y copiloto, además de dos miembros del camión de bomberos, todos fueron trasladados a centros de salud y se reportan estables. Desafortunadamente horas después se reportó que habían dos fallecidos.

🇺🇸 | AHORA: El piloto y el copiloto sobrevivieron pero resultaron gravemente heridos después de que un avión CRJ-900 de Air Canada Express chocara con un camión de bomberos en el aeropuerto LaGuardia, Nueva York. pic.twitter.com/VnxkJYw4vp — Alerta News 24 (@AlertaNews24) March 23, 2026

Como consecuencia, el aeropuerto suspendió completamente sus operaciones durante varias horas. La medida obligó a desviar vuelos hacia otras terminales y a cancelar múltiples itinerarios, afectando a cientos de pasajeros. La interrupción evidenció el impacto que un solo incidente puede generar en una infraestructura clave para la conectividad aérea.

Las autoridades ya iniciaron una investigación para esclarecer las causas del accidente. Se busca determinar si hubo fallas humanas o técnicas en los protocolos de pista.

Accidente aéreo en Bolivia

Hace unas semanas, se reportó que el accidente de avión militar Hércules de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) en el aeropuerto de El Alto, que dejó al menos 15 muertos y varios heridos, se convirtió en un episodio aún más doloroso por la reacción de algunos pobladores, quienes, en lugar de priorizar la ayuda a las víctimas, ingresaron al área del siniestro para saquear billetes que habían quedado esparcidos tras el impacto.

Videos subidos a las redes sociales dieron cuenta del momento en que, mientras bomberos y policías intentaban rescatar a los heridos y controlar el fuego, grupos de personas forzaron las mallas se seguridad del perímetro y se abalanzaron sobre el dinero que transportaba la aeronave.

Es así que, los accidente dejaron en evidencia la importancia de reforzar los protocolos de seguridad en pista y la coordinación entre equipos de emergencia. Mientras continúan las investigaciones para esclarecer responsabilidades, el incidente generó preocupación entre pasajeros y trabajadores, recordando que cualquier falla puede desencadenar situaciones de alto riesgo en la aviación.