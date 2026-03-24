Transportistas acatan paro indefinido por mal estado de Vía Libertadores: "Una carretera de la muerte"

24/03/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El presidente de la Asociación de Transportistas de Carga Pesada de Ayacucho, Edwin Canales, se refirió este martes 24 de marzo en Exitosa sobre el paro indefinido adoptado por el mal estado de la vía Los Libertadores.

En entrevista para el programa "Exitosa Perú", el representante del gremio advirtió la grave situación en la que se encuentra la vía nacional, situación que pone en peligro latente no solo a sus compañeros transportistas, también a los turistas y usuarios que transitan en la carretera que interconecta la provincia de Pisco y la región Ayacucho.

Situación crítica

El dirigente transportista destacó en nuestro medio que la paralización convocada ha sido un "éxito rotundo" por sus agremiados y población ayacuchana, debido al pésimo estado que presenta la vía.

En ese sentido, recordó que a diario se registran accidentes de tránsito, los cuales traen consigo pérdidas humanas (como el fallecimiento del excandidato presidencial Napoleón Becerra) y económicas que afectan directamente al desarrollo de la región.

"La vía de Los Libertadores se ha vuelto en una carretera de la muerte, ya no es vía asfaltada, es una trocha carrozable, con tremendos cráteres, con tremendos hoyos que está generando pérdidas económicas para la región, no solamente a mi sector, todos los sectores. En esta vía hay accidentes a diario, muertes que no se reportan", mencionó.

🔴🔵#ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | En diálogo con Exitosa, el presidente de Transportistas de Carga Pesada de Ayacucho, Edwin Canales, advirtió que el deterioro de la Vía Libertadores pone en riesgo la vida de conductores y pasajeros, por lo que exigen una pronta intervención de las... pic.twitter.com/SHHzu8RtVJ — Exitosa Noticias (@exitosape) March 24, 2026

Bajo esta consideración, no solo exigió que se realicen las labores de mantenimiento del caso, también cuestionó que a la fecha no haya algún responsable que se haga cargo de todas las desgracias ocurridas en la transitada Red Vial Nacional.

Vía es declarada en estado de emergencia por el Gobierno

El último domingo 22 de marzo, Poder Ejecutivo declaró en estado de emergencia el servicio de transporte terrestre de la Ruta Nacional PE-28 (vía Los Libertadores) en el tramo que comprende la zona de San Clemente, provincia de Pisco, y la región Ayacucho.

De acuerdo con la Resolución Ministerial N.º 155-2026-MTC/01.02., el plazo de la medida es por 180 días calendario, prorrogable, según el numeral 3.3 del artículo 3 del Decreto Legislativo N.º 1704.

En ese sentido, el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional (PROVIAS NACIONAL) y la Dirección General de Programas y Proyectos de Transportes, en el marco de sus competencias, adoptarán las "acciones e intervenciones" que resulten necesarias para preservar y superar las restricciones en el mencionado tramo de la Red Vial Nacional.

Es importante mencionar que, según la Nota de Elevación N.º 178-2026-MTC/20 de la Dirección Ejecutiva de PROVIAS NACIONAL, entre el puente Mesie y Occollo se identificaron tramos en situaciones críticas, considerados de nivel medio y alto, tales como: asentamientos diferenciales, inestabilidad geodinámica, socavación hidráulica, pérdida de plataforma, hundimientos de calzada y colapso parcial de la vía e incluso una falla geológica activa.

Desde el Gobierno aseguran que a través de estas acciones se garantizará la continuidad del servicio de transporte, salvaguardando en primer lugar la seguridad de los transportistas y viajeros en general que transitan por la vía, situación que esperan con énfasis los transportistas afectados.