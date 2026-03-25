JNE y Pacto Ético lamentan fallecimiento de candidato a diputado Gilbert Infante

25/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Jurado Nacional de Elecciones y el Pacto Ético expresaron sus condolencias por el fallecimiento del candidato a la Cámara de Diputados, Gilbert Infante Paulino, del partido Fe en el Perú.

Instituciones expresan su pesar

La institución liderada por Roberto Burneo usó sus redes sociales para expresar el pésame a los familiares del candidato que perdió la vida en una balacera en Chorrillos.

"El Jurado Nacional de Elecciones lamenta el sensible fallecimiento del Sr. Gilbert Infante Paulino, candidato a diputado por el partido Fe en el Perú, y expresa sus más sentidas condolencias a la familia, así como a los integrantes de su organización política", informaron.

Previamente el JNJ publicó un pronunciamiento del Pacto Ético Electoral sobre el fallecimiento del candidato en plena contienda y a menos de 30 días para el 12 de abril.

"El Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral del Pacto Ético Electoral lamenta el sensible fallecimiento de don Gilbert Armengol Infante Paulino, candidato a la Cámara de Diputados por la Organización Política Fe en el Perú. Expresamos nuestra más profundas condolencias a sus familiares simpatizantes, e integrantes de la organización política", expresaron.

Durante horas de la tarde, la Presidencia del Perú también se pronunció expresando su pesar ante el fallecimiento del postulante a diputado tras un ataque en Chorrillos.

"La Presidencia de la República del Perú expresa sus más profundas condolencias ante el sensible fallecimiento de Gilbert Infante, candidato a la Cámara de Diputados por el partido político Fe en el Perú", escribieron en sus redes sociales, este miércoles 25 de marzo.

Candidato falleció

Las elecciones generales fueron marcadas por el luto nuevamente, tras el asesinato del candidato a la Cámara de Diputados por el partido Fe en el Perú, Gilbert Infante en el distrito de Chorrillos.

En diálogo con Exitosa, el exalcalde de La Molina, Álvaro Paz de la Barra precisó que, Gilbert Infante sufrió antes de morir, debido a que ya había sido amenazado por sus atacantes.

"No quiero que la contienda electoral se enturbie con sangre. Es un tema que vinimos atravesando hace dos o tres semanas porque yo tengo una política criminal muy fuerte y te confirmo la muerte de nuestro candidato a diputado a Lima Gilbert Infante con una ferocidad tremenda. Fácil es usar un arma y darte un balazo en la cien, pero lo han tenido durante minutos tirándole ladrillos en la cien", indicó.

Es por este caso que el Jurado Nacional de Elecciones y el Pacto Ético expresaron sus condolencias por el asesinato de un candidato en plena contienda electoral.