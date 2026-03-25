Sporting Cristal anuncia salida de Paulo Autuori como técnico tras cerrar su ciclo 2025-2026

25/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El club Sporting Cristal hizo oficial la salida de Paulo Autuori como director técnico del primer equipo, poniendo fin a su etapa iniciada en abril de 2025. La institución informó que la decisión fue tomada de mutuo acuerdo, cerrando así un proceso que marcó su retorno al club.

Según el comunicado oficial del club, ambas partes "han decidido dar por finalizada su etapa", en una fórmula habitual que refleja una salida sin conflicto público. La institución evitó detallar razones deportivas específicas, pero confirmó que el vínculo concluyó en marzo de 2026, tras casi un año de trabajo continuo.

"El club agradece al profesor Autuori por el trabajo realizado durante su permanencia en la institución, así como por su profesionalismo, compromiso y calidad humana", señala el documento.

Un ciclo marcado por el regreso

El retorno de Autuori a Sporting Cristal generó expectativa en la hinchada debido a su pasado exitoso con el club. Su llegada en 2025 fue interpretada como una apuesta por la experiencia, en un contexto donde el equipo buscaba estabilidad y protagonismo en el torneo local.

Sin embargo, durante su gestión, el equipo atravesó momentos de irregularidad. Aunque el comunicado no hace referencia directa al rendimiento, la ausencia de logros destacados suele ser un factor determinante en este tipo de decisiones dentro del fútbol profesional.

El propio documento institucional enfatiza el concepto de "retorno a casa", reforzando el vínculo histórico entre el entrenador y el club.

Mensaje institucional sin confrontación

Uno de los elementos más relevantes del anuncio es su tono. No hay críticas ni menciones a conflictos internos, lo que indica que la salida fue manejada bajo criterios institucionales y de forma coordinada entre las partes.

El mensaje se centra en el agradecimiento y en el cierre ordenado del ciclo. Este tipo de comunicación es común en clubes que buscan cuidar su imagen y la de sus profesionales, evitando generar controversias públicas.

Además, la estructura del comunicado es breve y directa, lo que refuerza su carácter formal. No se incluyen declaraciones adicionales ni detalles sobre el futuro inmediato del equipo, lo que deja abierta la expectativa sobre quién asumirá la dirección técnica en adelante.

La salida de Paulo Autuori marca el fin de un proceso reciente en Sporting Cristal, en el que se priorizó la experiencia y el retorno de un técnico con historia en el club. El cierre de esta etapa se da en un contexto donde los resultados deportivos no fueron destacados públicamente, pero sí se resalta el profesionalismo del entrenador.