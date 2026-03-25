Tercer Debate Presidencial 2026: Sigue el MINUTO a MINUTO en vivo AQUÍ

25/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

La tercera y última fecha de la primera fase del Debate Presidencial 2026, organizado por el JNE, tiene lugar hoy miércoles 25 de marzo. A diferencia de la segunda fecha, esta cuenta con mayor expectativa por parte de la ciudadanía debido a los participantes.

Desde las 8:00 p.m., el tradicional evento electoral se realiza en el Centro de Convenciones de Lima, con el último grupo de 12 candidatos, quienes se enfrentarán para discutir los temas que más preocupan a los peruanos: inseguridad y corrupción. Sigue el minuto a minuto aquí.

Sigue el MINUTO a MINUTO del tercer debate presidencial

20:35 | Pregunta de moderadores: ¿Qué harán para detener la ola de extorsiones en nuestro país?

Chiabra señala que se debe romper el divorcio entre Policía, Ministerio Público y Poder Judicial, plantea aplicar programa de protección de jueces y fiscales. Valderrama propone potenciar a la PNP, mejorando sus condiciones laborales y sociales. Vizcarra plantea incrementar el servicio de inteligencia nacional.

20:32 | Pregunta de moderadores: ¿Qué indicadores concretos utilizarían para medir el éxito de su política de seguridad?

Chiabra señala que se debe recuperar el control territorial, propone brigadas de policía militar e inteligencia policial. Valderrama propone un grupo especial de inteligencia para capturar a cabecillas de bandas criminales y duplicar cantidad de soldados de las FF.AA. Vizcarra no cree en la pena de muerte, propone, en menos de seis meses, tres cárceles de alta seguridad en la selva.

20:28 | Inicia presentación de candidatos Enrique Valderrama, Mario Vizcarra y Roberto Chiabra (Terna 2).

20:22 | Medidas en torno al uso ilegal de armas.

Ortiz propone cadena perpetua, control de armas. Atencio responsabiliza a las fuerzas del orden por uso ilegal de armas, propone conformación de un Comando de Aniquilamiento contra el crimen, sicariato y extorsión conformado por 500 mejores policías y liderado por él mismo. Jaimes no está de acuerdo y se dirige a transportistas y propone eliminar la ATU.

20:21 | Responden sobre las medidas durante los 100 primeros días en torno a seguridad ciudadana. Se le pide a Antonio Ortiz que guarde su teléfono celular.

20:18 | Terna 1 de candidatos exponen sus ideas

20:14 | Inicia presentación de candidatos Ronald Atencio, Antonio Ortiz y Paul Jaimes (Terna 1).

20:12 | Bloque 1: Seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad

Se da inicio al primer bloque en torno a las propuestas sobre la lucha contra la inseguridad ciudadana.

20:10 | Inicio del debate

Se presentan los bloques y se indican las reglas del debate. Los moderadores Claudia Chiroque y Fernando Carvallo presentan a los 12 candidatos.