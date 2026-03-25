Tercer Debate Presidencial 2026: Sigue el MINUTO a MINUTO en vivo AQUÍ

25/03/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 25/03/2026
La tercera y última fecha de la primera fase del Debate Presidencial 2026, organizado por el JNE, tiene lugar hoy miércoles 25 de marzo. A diferencia de la segunda fecha, esta cuenta con mayor expectativa por parte de la ciudadanía debido a los participantes.
Desde las 8:00 p.m., el tradicional evento electoral se realiza en el Centro de Convenciones de Lima, con el último grupo de 12 candidatos, quienes se enfrentarán para discutir los temas que más preocupan a los peruanos: inseguridad y corrupción. Sigue el minuto a minuto aquí.
Sigue el MINUTO a MINUTO del tercer debate presidencial
20:35 | Pregunta de moderadores: ¿Qué harán para detener la ola de extorsiones en nuestro país?
Chiabra señala que se debe romper el divorcio entre Policía, Ministerio Público y Poder Judicial, plantea aplicar programa de protección de jueces y fiscales. Valderrama propone potenciar a la PNP, mejorando sus condiciones laborales y sociales. Vizcarra plantea incrementar el servicio de inteligencia nacional.
20:32 | Pregunta de moderadores: ¿Qué indicadores concretos utilizarían para medir el éxito de su política de seguridad?
Chiabra señala que se debe recuperar el control territorial, propone brigadas de policía militar e inteligencia policial. Valderrama propone un grupo especial de inteligencia para capturar a cabecillas de bandas criminales y duplicar cantidad de soldados de las FF.AA. Vizcarra no cree en la pena de muerte, propone, en menos de seis meses, tres cárceles de alta seguridad en la selva.
20:28 | Inicia presentación de candidatos Enrique Valderrama, Mario Vizcarra y Roberto Chiabra (Terna 2).
20:22 | Medidas en torno al uso ilegal de armas.
Ortiz propone cadena perpetua, control de armas. Atencio responsabiliza a las fuerzas del orden por uso ilegal de armas, propone conformación de un Comando de Aniquilamiento contra el crimen, sicariato y extorsión conformado por 500 mejores policías y liderado por él mismo. Jaimes no está de acuerdo y se dirige a transportistas y propone eliminar la ATU.
20:21 | Responden sobre las medidas durante los 100 primeros días en torno a seguridad ciudadana. Se le pide a Antonio Ortiz que guarde su teléfono celular.
20:18 | Terna 1 de candidatos exponen sus ideas
20:14 | Inicia presentación de candidatos Ronald Atencio, Antonio Ortiz y Paul Jaimes (Terna 1).
20:12 | Bloque 1: Seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad
Se da inicio al primer bloque en torno a las propuestas sobre la lucha contra la inseguridad ciudadana.
20:10 | Inicio del debate
Se presentan los bloques y se indican las reglas del debate. Los moderadores Claudia Chiroque y Fernando Carvallo presentan a los 12 candidatos.
- Antonio Ortiz Villano (Salvemos al Perú)
- Jorge Nieto Montesinos (Partido del Buen Gobierno)
- Mario Vizcarra Cornejo (Perú Primero)
- Enrique Valderrama Peña (APRA)
- Rafael Belaúnde Llosa (Libertad Popular)
- Paul Jaimes Blanco (Progresemos)
- Mesías Guevara Amasifuén (Partido Morado)
- Roberto Chiabra León (Unidad Nacional)
- Ronald Atencio Sotomayor (Alianza Electoral Venceremos)
- Keiko Fujimori Higuchi (Fuerza Popular)
- Herbert Caller Gutiérrez (Partido Patriótico del Perú)
- Rosario Fernández Bazán (Un Camino Diferente)