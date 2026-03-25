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Tercer Debate Presidencial 2026: Sigue el MINUTO a MINUTO en vivo AQUÍ

La jornada final de la primera fase del debate presidencial 2026 arrancó la noche de miércoles 25 de marzo. Con más expectativa que nunca, candidatos como Keiko Fujimori, Jorge Nieto y otros 10 se enfrentarán con sus propuestas.

Tercer debate presidencial JNE: sigue el minuto a minuto con los 12 candidatos.
Tercer debate presidencial JNE: sigue el minuto a minuto con los 12 candidatos. Composición Exitosa

25/03/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 25/03/2026

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La tercera y última fecha de la primera fase del Debate Presidencial 2026, organizado por el JNE, tiene lugar hoy miércoles 25 de marzo. A diferencia de la segunda fecha, esta cuenta con mayor expectativa por parte de la ciudadanía debido a los participantes.

Desde las 8:00 p.m., el tradicional evento electoral se realiza en el Centro de Convenciones de Lima, con el último grupo de 12 candidatos, quienes se enfrentarán para discutir los temas que más preocupan a los peruanos: inseguridad y corrupción. Sigue el minuto a minuto aquí.

Sigue el MINUTO a MINUTO del tercer debate presidencial

20:35 | Pregunta de moderadores: ¿Qué harán para detener la ola de extorsiones en nuestro país?

Chiabra señala que se debe romper el divorcio entre Policía, Ministerio Público y Poder Judicial, plantea aplicar programa de protección de jueces y fiscales. Valderrama propone potenciar a la PNP, mejorando sus condiciones laborales y sociales. Vizcarra plantea incrementar el servicio de inteligencia nacional. 

 

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20:32 | Pregunta de moderadores: ¿Qué indicadores concretos utilizarían para medir el éxito de su política de seguridad?

Chiabra señala que se debe recuperar el control territorial, propone brigadas de policía militar e inteligencia policial. Valderrama propone un grupo especial de inteligencia para capturar a cabecillas de bandas criminales y duplicar cantidad de soldados de las FF.AA. Vizcarra no cree en la pena de muerte, propone, en menos de seis meses, tres cárceles de alta seguridad en la selva. 

 

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20:28 | Inicia presentación de candidatos Enrique Valderrama, Mario Vizcarra y Roberto Chiabra (Terna 2).

 

20:22 | Medidas en torno al uso ilegal de armas.

Ortiz propone cadena perpetua, control de armas. Atencio responsabiliza a las fuerzas del orden por uso ilegal de armas, propone conformación de un Comando de Aniquilamiento contra el crimen, sicariato y extorsión conformado por 500 mejores policías y liderado por él mismo. Jaimes no está de acuerdo y se dirige a transportistas y propone eliminar la ATU.

 

20:21 | Responden sobre las medidas durante los 100 primeros días en torno a seguridad ciudadana. Se le pide a Antonio Ortiz que guarde su teléfono celular.

 

20:18 | Terna 1 de candidatos exponen sus ideas

 

20:14 | Inicia presentación de candidatos Ronald Atencio, Antonio Ortiz y Paul Jaimes (Terna 1).

 

20:12 | Bloque 1: Seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad

Se da inicio al primer bloque en torno a las propuestas sobre la lucha contra la inseguridad ciudadana.

 

20:10 | Inicio del debate

Se presentan los bloques y se indican las reglas del debate. Los moderadores Claudia Chiroque y Fernando Carvallo presentan a los 12 candidatos.

  1. Antonio Ortiz Villano (Salvemos al Perú)
  2. Jorge Nieto Montesinos (Partido del Buen Gobierno)
  3. Mario Vizcarra Cornejo (Perú Primero)
  4. Enrique Valderrama Peña (APRA)
  5. Rafael Belaúnde Llosa (Libertad Popular)
  6. Paul Jaimes Blanco (Progresemos)
  7. Mesías Guevara Amasifuén (Partido Morado)
  8. Roberto Chiabra León (Unidad Nacional)
  9. Ronald Atencio Sotomayor (Alianza Electoral Venceremos)
  10. Keiko Fujimori Higuchi (Fuerza Popular)
  11. Herbert Caller Gutiérrez (Partido Patriótico del Perú)
  12. Rosario Fernández Bazán (Un Camino Diferente)

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