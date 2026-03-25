Simpatizantes del Buen Gobierno sorprenden con masiva presencia antes del debate presidencial

25/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

Durante la previa a la tercera fecha del debate presidencial 2026, que cuenta con alta expectativa en la población, varios grupos de simpatizantes de distintos partidos se hicieron presentes, resaltando sorpresivamente la portátil de Jorge Nieto.

Portátil de Jorge Nieto llega a demostrar apoyo masivo

A diferencia de la segunda jornada, este miércoles 25 de marzo, el panorama en los exteriores del Centro de Convenciones de Lima, en San Borja, fue mucho más alentador, con las portátiles de los partidos haciéndose sentir con figuras características.

Mientras que los clásicos como Fuerza Popular y el APRA llegaron con personajes disfrazados de personajes como Alberto Fujimori y la estrella roja, respectivamente, el partido Perú Primero presentó el personaje del lagarto, alusivo a Martín Vizcarra.

Entre ellos, de forma inesperada, hubo un grupo de simpatizantes que resaltó con gran diferencia por encima de estas otras portátiles: la del Partido del Buen Gobierno, del candidato presidencial Jorge Nieto Montesinos.

Los adeptos al exministro de PPK llenaron gran parte de la avenida Aviación con el personaje característico del sol, el logo del partido. A la espera de su candidato, y en señal de apoyo absoluto, armaron la fiesta con tarolas, peluches de perrito y botargas.

🔴🔵#EligeBien ✅🇵🇪 | Los simpatizantes del Partido del Buen Gobierno, por el que postula a la presidencia Jorge Nieto, armaron la fiesta en la avenida Aviación, a la espera de su candidato. Con tarolas, peluches y botargas se han hecho sentir por encima de otras portátiles.



📻... pic.twitter.com/TxedQWoc2o — Exitosa Noticias (@exitosape) March 26, 2026

¿Quiénes participarán en la tercera y última fecha del debate?

Este miércoles 25 de marzo, continuará la ronda de debates presidenciales organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). En la tercera jornada que se llevará a cabo hoy en el Centro de Convenciones de Lima (San Borja), participarán otros 12 candidatos presidenciales.

Tal como ocurrió en las dos primeras jornadas, los ejes de exposición de propuestas hoy también se basarán en seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad; e integridad pública y lucha contra la corrupción.

Siguiendo con lo establecido por el JNE, la tercera jornada de debate está prevista a empezar a las 8:00 p. m., la cual durará aproximadamente dos horas y media, tiempo en el que los aspirantes a llegar a Palacio de Gobierno expondrán sus planes de gobierno a todos los peruanos.

En ese sentido, los candidatos presidenciales que presentarán sus propuestas son los siguientes: