Debate presidencial: Ronald Atencio arremete contra la Constitución de 1993 y la califica de "fujimontesinista"

25/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

El candidato presidencial de la Alianza Venceremos, Ronald Atencio, responsabilizó a la Constitución del 1993 de la crisis de inseguridad que vive el país actualmente, calificando a la Carta Magna de "fujimontesinista".

Arremete contra el fujimorismo

Durante su intervención al inicio del debate presidencial, Atencio comenzó arremetiendo contra el fujimorismo responsabilizándolo de la crisis de inseguridad que azota a nuestro país en medio de sus palabras al hablar de seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad.

Es así como el candidato de Venceremos acusó a Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, de representar a las organizaciones criminales que actualmente atormentan a nuestro país.

"Hoy nos toca desarrollar dos temas, pero lo que debo decir es que tenemos un sistema criminal, un sistema que está representado por organizaciones criminales en nuestro país, basta solamente mirar a la derecha y saber que la señora Keiko Fujimori es una digna representante de las organizaciones criminales de nuestro país"

Al ser cuestionados sobre un posible retiro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con el fin de mejorar la lucha contra la criminalidad, Atencio sostuvo que en un Gobierno suyo el Perú no saldría de dicho pacto y procedió a mencionar a la Constitución, asegurando que tiene caducidad.

"Si bien es cierto tenemos el crimen de las usuras, si bien es cierto tenemos el crimen de las grande mineras que se roban nuestro dinero, si bien es cierto tenemos el crimen en el que nos están robando el agua, nos están robando la comida con las grandes agroexportadoras, tenemos grandes crímenes que se cometen en la patria con los que menos tienen, pero ese crimen tiene un origen y ese crimen es esta Constitución fujimontesinista", señaló.

En ese sentido, Atencio prometió que en un gobierno de Venceremos la Constitución de 1993 será cambiada por una "nueva Constitución plurinacional", afirmando que sirve especialmente a los grandes poderes del Congreso.

Prometió indultar a Pedro Castillo, Bermejo, Betssy Chávez

En entrevista con Exitosa, Atencio no dudó en catalogar de a diversos personajes polémicos de la izquierda peruana, algunos de ellos ya sentenciados por diversos delitos de "presos políticos" y prometió una serie de indultos.

"Vamos a formar una Comisión de indultos presidenciales donde analice la condición de los presos políticos, entre ellos Aduviri, Bermejo, Castillo, Chávez y Torres".

Ronald Atencio, durante su participación en el debate presidencial arremetió contra el fujimorismo y calificó a la Constitución de 1993 de "fujimontesinista", prometiendo que en su Gobierno sería eliminada.