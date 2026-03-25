Murió icónico ACTOR sudamericano tras permanecer en UCI a causa de una grave enfermedad

25/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Un icónico actor sudamericano murió tras permanecer ocho días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de un centro de salud batallando contra una grave enfermedad. En las horas previas a su fallecimiento, su estado era considerado grave.

Murió icónico actor sudamericano a causa de grave enfermedad

El reciente sábado 21 de marzo se confirmó la muerte del icónico actor brasileño Juca de Oliveira, a los 91 años tras ser internado en la UCI cardiológica del Hospital Sírio-Libanês, en Sao Paulo, debido a una neumonía asociada a una complicación del corazón, de acuerdo al medio brasileño Globo, que recibió el aviso de la familia.

"Con tristeza anunciamos el fallecimiento del actor, autor y director Juca de Oliveira, ocurrido en la madrugada del 21 de marzo de 2026, a la edad de 91 años. Reconocido como uno de los grandes nombres de las artes escénicas brasileñas", expresaron sus seres queridos del actor según consigna un comunicado.

El intérprete fue uno de los nombres más respetados de las artes escénicas en Brasil. A lo largo de su carrera, participó en numerosos trabajos como actor, dramaturgo y director. Su trayectoría estuvo marcada por el rigor artístico y el compromiso con temas sociales y también se destacó por ser miembro de la Academia Paulista de Letras.

Juca de Oliveira y su prolífica carrera

Juca de Oliveira tuvo una extensa trayectoria, con participación en más de 45 teleseries, además de integrar el elenco de más de 10 películas y cerca de 60 obras teatrales, consolidándose como una de las figuras más destacadas de la escena artística brasileña.

Así por ejemplo en el teatro escribió obras de su propia autoría que conquistaron al público y el reconocimiento de la crítica. De igual forma, en la televisión integró elencos de telenovelas y programas de amplio alcance nacional.

Con respecto a lo último, el actor formó parte de las sobresalientes 'Avenida Brasil' y 'El Clon'. En la producción de 2001 interpretó al doctor Albieri y en la de 2012 a Santiago Moreira, padre de la malvada Carminha.

Además, de Oliveira estampó su nombre en el séptimo arte en el que conformó un conjunto de obras en las que refleja su compromiso con la cultura brasileña distinguiéndose así de otros compañeros del rubro.

Con una extensa trayectoria que abarcó televisión, teatro y cine, Juca de Oliveira murió a los 91 años tras permanecer en UCI debido a un cuadro de neumonía asociada a una complicación del corazón, de acuerdo al medio brasileño Globo.