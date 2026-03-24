Hallan sin vida a reconocida actriz al interior de un autobús: Lo que se sabe del caso

24/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Un hecho trágico ha conmocionado al sector artístico y a la opinión pública. Una actriz fue hallada sin vida en el interior de un autobús. Autoridades investigan las causas exactas de su fallecimiento.

Hallan sin vida a actriz en Argentina

El mundo del espectáculo se encuentra de luto tras confirmarse la muerte de la actriz Mariana Pizarro, destacada actriz, docente y pilar del teatro misionero, según reveló la Asociación Argentina de Actores y Actrices. De acuerdo a información preliminar, la artista fue hallada sin vida en el interior de un autobús de la empresa Vía Bariloche que llegó al terminal de Posadas, en Misiones, en Argentina.

El conductor del vehículo de pasajeros de gran capacidad al ver que la actriz de 55 años permanecía aún en el interior, se acercó hasta ella para intentar despertarla y decirle que ya podía bajar, pero nunca reaccionó. En consecuencia, el chofer llamó de inmediato a la Policía de Argentina y, apenas llegaron a la zona, confirmaron que Pizarro no tenía signos vitales.

"Con profundo pesar despedimos a la actriz y docente Mariana Pizarro (...) cuya repentina e inesperada partida nos impacta profundamente. Referente cultural y social en su provincia, su fallecimiento enluta a nuestra comunidad. Acompañamos a su familia y seres queridos en este doloroso momento", expresó la Asociación Argentina de Actores y Actrices.

¿Qué dice la autopsia preliminar? Investigación en curso

Especialistas en criminalísticas realizaron los peritajes correspondientes para esclarecer el lamentable suceso: la muerte de la actriz Mariana Pizarro. Tras las primeras diligencias de la División Científica y el médico policial, la autopsia descartó indicios de violencia o criminalidad, lo que dejaría entrever que su muerte se habría dado de manera natural en el viaje (infarto fulminante).

Sin embargo, las autoridades correspondientes aún mantienen la investigación del caso en curso para determinar con mayor exactitud las causas del deceso de la artista argentina en la mañana del último sábado. La noticia generó reacciones entre colegas y seguidores de su trabajo.

¿Quién fue Mariana Pizarro? Trayectoria

La Asociación Argentina de Actores y Actrices recordó la trayectoria de Mariana Pizzaro, quien no solo dejó su huella sobre el escenario, sino que su vida fue una misión dedicada al arte como herramienta de transformación social. Estudió en la Escuela Nacional de Arte Dramático de Buenos Aires y su carrera trascendió fronteras, llevando proyector de teatro comunitario a México y EE. UU.

Es así como la noticia de que la actriz Mariana Pizarro fue hallada sin vida en un autobús generó gran desconcierto entre quienes la conocieron y destacaron su compromiso con la cultura y su papel en la formación artística en Argentina.