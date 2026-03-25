Enrique Valderrama arremete contra Mario Vizcarra: "Usted es el testaferro político de su hermano que está en la cárcel"

25/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

Durante la tercera jornada del Debate Presidencial 2026, el candidato por el APRA, Enrique Valderrama, arremetió contra el postulante por Perú Primero, Mario Vizcarra, al acusarlo de ser el "testaferro político" de su hermano, Martín, quien actualmente se encuentra en el penal de Barbadillo cumpliendo condena por el delito contra la administración pública durante su ejercicio como gobernador de Moquegua.

Valderrama contra Vizcarra

Enrique Valderrama arremetió contra Mario Vizcarra al indicar que este sería el "testaferro político" del partido Perú Primero tras la condena que recibió Martín Vizcarra impidiendo su postulación a la Presidencia. "Usted es el testaferro político de su hermano que está en la cárcel", aseveró.

El intercambio se dio a lugar al tratar el tema sobre seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad. Ante ello, Martín Vizcarra propuso un cambio de enmienda en la Constitución para que las Fuerzas Armadas cobren mayor protagonismo al momento de combatir el crimen.

Sin embargo, Valderrama arremetió contra su propuesta al considerarla una contradicción debido al pasado político que involucra a Perú Primero y la figura de Martín Vizcarra, hoy preso en el penal de Barbadillo.

En ese sentido, el candidato por el APRA recordó el periodo gubernamental de Martín Vizcarra (2018-2020) y su manejo en la gestión en salud durante la pandemia por el COVID-19.

"No se puede hablar de seguridad ciudadana desde la impunidad y la corrupción. Señor Martín Vizcarra, Martín no Mario porque usted es el testaferro político de su hermano que está en la cárcel, su hermano lo digita desde la prisión, su hermano protagonizó en el país su herencia político de más de 200 mil muertos por la pandemia", expuso Valderrama contra el candidato por Perú Primero.

Valderrama propone reducir presupuesto del Congreso y dirigirla a la seguridad

Enrique Valderrama propuso recortar el presupuesto del Congreso de la República a la mitad y redirigirla hacia el combate contra la inseguridad ciudadana. "Lo vamos a lograr reduciendo el gasto frívolo que se tiene en otra áreas", indicó.