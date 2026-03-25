Donald Trump "desatará el infierno" si Irán no accede a plan de paz, indica Casa Blanca

25/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

En la más última rueda de prensa, el gobierno de Estados Unidos anunció que Donald Trump está dispuesto a "desatar el infierno" en contra de Irán si este no está dispuesto a firmar un acuerdo de paz para poner fin a la guerra en Medio Oriente.

Trump dispuesto a "desatar el infierno"

La escalada militar en Medio Oriente parece no tener tregua. Ante ello, el gobierno de Estados Unidos anunció que Trump estaría dispuesto a "desatar el infierno" si es que Irán no está dispuesta a firmar la tregua para poner fin al conflicto bélico.

"El presidente Trump no fanfarronea y está preparado para desatar el infierno. Irán no debería equivocarse de nuevo", anunció en la más reciente conferencia de prensa brindada por la secretaria de prensa, Karoline Leavitt.

La funcionaria republicana indicó que sí se mantiene conversaciones con el gobierno iraní y que estas "son productivas". Ello, mientras que desde Teherán aseguran que no existen tales negociaciones con el gobierno de Trump.

"Si Irán no acepta la realidad del momento actual, si no entiende que ha sido derrotado militarmente y que seguirá siéndolo, el presidente Trump se asegurará de que reciba golpes más duros que cualquiera que haya recibido antes", indicó en conferencia.

Recientemente, Trump anunció que daría paso a una tregua por cinco días en donde retiró su amenaza de atacar infraestructura energética en Teherán, tras conversaciones "profundas, detalladas y constructivas" mediante intermediarios.

Karoline Leavitt se negó a confirmar cuáles son los interlocutores del gobierno republicano. Sin embargo, se vocea que el presidente del parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, sería el interlocutor del gobierno de Trump.

Irán desmiente versión sobre negociaciones

A través de la Islamic Republic News Agency (IRNA), el canciller iraní se pronunció sobre lo reportado desde Washington. En ese sentido, desestimó las afirmaciones de Trump, dejando en claro que la postura de la República Islámica con respecto al estrecho de Ormuz sigue siendo la misma.

"La posición de Irán sobre el Estrecho de Ormuz y los requisitos previos para poner fin a la guerra permanece exactamente igual que antes", indicó.