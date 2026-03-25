Herbert Caller lleva 'pututo' al debate presidencial 2026: ¿Qué es este instrumento y para qué se usaba?

25/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

El candidato presidencial Herbert Caller, del Partido Patriótico del Perú, llegó hasta el Centro de Convenciones de Lima para participar del debate presidencial 2026 tocando un 'pututo'.

¿Qué es un pututo?

El candidato al sillón presidencial llegó hasta el Centro de Convenciones tocando el pututo, una trompeta natural y ceremonial de origen andino. El instrumento es fabricado usualmente por caracolas marinas o hasta cuernos, en el caso de Caller es un cuerno.

Este es usado desde tiempos incas y pre-incas, como por ejemplo en la cultura Chavín, con el fin de emitir sonidos graves para convocar a reuniones, anunciar eventos o usarlos en rituales, siendo parte del Patrimonio Cultural de la Nación del Perú.

"Es el llamado a los apus, a los dioses. Es un pututo entregado en la capital aymara. (...) He sido el único candidato presidencial que ha acudido al llamamiento e invitación para el debate presidencial [en Puno], el único, lo mismo cuando pasó para la provincia de Huamanga en la región Ayacucho, el único candidato", expresó tras hacer uso del instrumento.

Propuestas para el debate

El postulante a jefe de Estado expresó que la propuesta principal es "levantar la alfombra, mover la taza y activar el mantenimiento percusivo", refiriéndose que busca mostrar todas las "cochinadas" de las diversas instituciones del Estado.

Asimismo, criticó las últimas dos fechas del debate presidencial, asegurando que solo se han escuchado diagnósticos, "se escucha el qué pero no el cómo hacer", y consideró importante de dónde se conseguirá el presupuesto para la propuestas de diferentes candidatos.

Además, habló sobre el asesinato del candidato a diputado Gilbert Infante, asegurando que se da a consecuencia de falta de medidas y apoyo a la PNP en la seguridad ciudadana. En esa línea propuso suspender el día de franco de la policía con el fin de fortalecer la lucha contra la inseguridad ciudadana y explicó que se les aumentará el sueldo.

Propuesta en contra inseguridad

El candidato presidencial por el Partido Patriótico del Perú, Herbert Caller Gutiérrez, explicó en Exitosa parte de su propuesta electoral, en el marco de las elecciones generales a llevarse a cabo el próximo 12 de abril.

En entrevista para el programa Exitosa Perú, el también oficial en situación de retiro de la Marina de Guerra del Perú no fue ajeno a la grave crisis de corrupción que rodea al más alto aparato del Estado, teniendo como resultado que a la fecha hay cuatro expresidentes sentenciados por diversos delitos en el penal de Barbadillo.

El candidato presidencial del Partido Patriótico del Perú, Herbert Caller, llegó al CCL para participar del debate presidencial 2026 haciendo uso de un pututo.