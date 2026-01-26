Ronald Atencio busca implementar una Asamblea Constituyente Plurinacional: "Vía referéndum"

26/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, el candidato presidencial de la alianza electoral Venceremos, Ronald Atencio, indicó que, de llegar al Gobierno, convocará a un referéndum para que se consulte a la ciudadanía si quiere o no modificar la Constitución.

Atencio propone Asamblea Constituyente

El abogado Ronald Atención busca llevar a Palacio de Gobierno con tres puntos claves a defender: Asamblea Constituyente Plurinacional, la segunda reforma agraria y lucha contra la inseguridad.

Respecto a la reforma de la Constitución Política, Atencio asegura que el Perú tiene que tener una nueva Carta Magna. "Tenemos que ir contra el régimen económico empobrecedor", indicó.

Según la propuesta de la alianza electoral que representa, indicó que la vía para llegar al referéndum no solicitaría los votos al Congreso de la República sino que se consultaría directamente a la ciudadanía.

"Vía referéndum, la adquisición de un kit y vía la recolección de firmas someter a una consulta popular y que sea el pueblo peruano el que decida si desea o no una Asamblea Constituyente para cambiar la actual Constitución", precisó.

De esta manera, se llegaría a la votación para una Asamblea Constituyente de contar con las firmas o con los votos. Según Atencio, precisó que no se tendría problemas en alcanzar con los votos necesarios. de la población.

Ello, debido a que el hartazgo por los representantes de las actuales bancadas del Legislativo "no deberían ser los nuevos legisladores". "Va a haber una renovación de la política peruana", aseveró.

Propone una segunda reforma agraria

Otra de las propuestas encabezadas por Atencio busca una segunda reforma agraria debido a que "existen privilegios para uno y perjuicios para otros".

"Nosotros les vamos a quitar la exoneraciones tributarias a las grandes agroexportadoras y vamos a hacer que ese dinero vaya al campesino, al agricultor, a las cooperativas", precisó.

Adicionalmente indicó que se daría la reactivación del Banco Agrario y que junto con el Banco de la Nación van a cumplir un eje central para tener crédito directo. "El Estado tiene que tener como prioridad al sector agrario", reafirmó.

Señaló que en el Perú el oligopolio de los cuatro bancos más extendidos del país "no se dedican a hacer préstamos" a los agricultores. Sin embargo, de llegar a la presidencia, el Banco Agrario cumpliría un rol central en este tema.

El candidato presidencial de la alianza electoral Venceremos, Ronald Atencio, tiene como principal propuesta la implementación de una Asamblea Constituyente Plurinacional de llegar a la Presidencia de la República.