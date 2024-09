Rosangella Barbarán rechaza criticas a congresistas entrevistados por 'Chibolín': Se intenta golpear a todas las instituciones

La congresista de Fuerza Popular, Rosangella Barbarán, rechazó que se quiera vincular a los parlamentarios que fueron entrevistados en el programa televisivo de Andrés Hurtado con la presunta red criminal del excómico.

En entrevista para Canal N, la legisladora puso en duda los supuestos nexos alegando que se trata de un "intento por golpear a todas las instituciones". Además, resaltó que "personas de bien" tuvieron este encuentro.

"Quiero rechazar que se quiera vincular a algunos congresistas de la República por haber oe ido (al programa de 'Chibolín'). Yo dudo muchísimo. En este intento por golpear a todas las instituciones, hay que ser muy meticulosos de no vincular", expresó para el medio local.

La parlamentaria de Fuerza Popular indicó que, en medio de un contexto de campaña política, los postulantes al Congreso tienden a ser invitados a distintos programas de televisión. En ese sentido, señaló que los políticos suelen aceptar estar entrevistas con el propósito de tener un poco más de exposición.

Barbarán rechazó los supuestos intentos por incriminar a los congresistas que se tomaron fotografías con Andrés Hurtado argumentando que se puede tratar de una coincidencia. Además, indicó que ella no podría afirmar si los políticos que asistieron al programa de TV de 'Chibolín' pagaron para estas entrevistas. Ello, luego de que hace unos días ella revelara que se le pidió mil dólares para ser entrevistada por el excómico.

"(¿Ellos sí pagaron?) Puede que no le hayan pedido a ellos. (¿Usted no tiene noticia de que eso haya ocurrido?) En general, no porque, tuve la oportunidad de participar en varios medios de comunicación y ninguno ha deslizado que se pudiese ayudar con un auspicio, a excepción de ese", mencionó.