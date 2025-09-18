Rospigliosi le responde a fiscal Delia Espinoza: "Ha demostrado una política pro delincuencia y pro terrorista"

18/09/2025 / Exitosa Noticias / Política

Frente al pedido que la fiscal de la Nación, Delia Espinoza hizo a la Sala Suprema Constitucional y Social para cancelar la inscripción de Fuerza Popular, Fernando Rospigliosi respondió. Como vocero del partido fujimorista, el vicepresidente del Congreso aseguró que los persigue por ser una agrupación con decisión y que lucha contra los delincuentes y terroristas.

Junto a otros fujimoristas

El experimentado parlamentario se presentó en las instalaciones del Legislativo junto a otros miembros de su bancada para responder por la reciente pretensión de la fiscal. Esto por la solicitud presentada, en que acusa a FP de tener una "conducta antidemocrática", que vulnera el sistema de libertades y derechos fundamentales.

Ha demostrado una política pro delincuencia y pro terrorista. Todos los días está persiguiendo a militares y policías que derrotaron al terrorismo en los ochenta, con las llamadas fiscalías de DD.HH. e interculturalidad. También creó un equipo especial para perseguir efectivos que salvaron al país de una dictadura entre 2022 y 2023", manifestó.

Fernando Rospigliosi: Estamos ante un nuevo atropello de la fiscal Delia Espinoza. Nos ataca porque Fuerza Popular es el partido y la bancada en el Congreso con más decisión y firmeza. Confirmo una cosa, esta señora está desquiciada



Para el vicepresidente del Congreso, la titular del Ministerio Público es alguien que ha perdido el juicio emocional y mental. La razón de su ensañamiento con el fujimorismo en la firmeza que ha mostrado, sobre todo cuando se ha tratado de defender a miembros de la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas.

"Estamos ante un nuevo atropello de la fiscal Espinoza. Nos ataca porque FP es la bancada en el Congreso que con más decisión y firmeza defiende a las FF.AA. y PNP para enfrentar al terrorismo y delincuencia. Creo que con esta denuncia demuestra una cosa: esta señora está desquiciada y debe ser apartada de un cargo tan importante", sentenció.

Fiscal Espinoza pide cancelar al fujimorismo

Al mediodía del jueves 18 de setiembre, Delia Espinoza le entregó a la SSCS una solicitud para cancelar la inscripción del partido Fuerza Popular. A la agrupación le atribuye una "conducta antidemocrática", por lo que pide que sea eliminado del Registro de Organizaciones de Partidos Políticos.

El requerimiento se realizó en marzo de este año por la ciudadana Beatriz Cano Bernales. Su denuncia se basó en las investigaciones e imputaciones penales del partido liderado por Keiko Fujimori. Cabe precisar que la Corte Suprema ya anuló antes una inscripción, con la de A.N.T.A.U.R.O, agrupación d Antauro Humala.

Así, el vicepresidente del Congreso habló en representación de Fuerza Popular contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza. Esto se dio luego de la solicitud dela magistrada de cancelar la inscripción del partido fujimorista por una supuesta conducta antidemocrática.