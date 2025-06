Ruth Luque rechaza notificación de JNJ sobre restitución de Benavides: "No son transparentes"

La congresista del Bloque Democrático, Ruth Luque, manifestó su rechazo al oficio enviado por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) al Congreso pidiendo que se respete la resolución con la cual se intenta reponer a Patricia Benavides como fiscal de la Nación.

"La Junta Nacional de Justicia tiene desconocimiento sobre el ordenamiento jurídico y las funciones que tiene. La JNJ no pueden determinar quién ese la fiscal de la Nación. Lo que ha evidenciado las comunicaciones que están es que no conocen el ordenamiento y no están siendo transparentes", afirmó.