Salhuana afirma que asilo de Nadine Heredia es posible por pacto con Brasil, pero rechaza presunta persecución política

El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, indicó que el asilo de Nadine Heredia se encuentra respaldado en el marco de un pacto internacional con Brasil. Sin embargo, criticó que se acuse de una "persecución política".

"No me parece una conductora correcta la de la señora Heredia, creo que hay que afrontar las responsabilidades que uno pueda tener en el país y no recurrir a acusar que en el Perú hay persecución política. Eso de ninguna manera. Aquí no se persigue a nadie", declaró.