Sandra Gutiérrez juramenta como ministra de la Mujer en medio de acusaciones contra José Jerí

14/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

Sandra Liz Gutiérrez Cuba juramentó como ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables conformando el nuevo gabinete ministerial bajo el mandato del presidente de la República, José Jerí.

Sandra Gutiérrez es ministra de la Mujer

Sandra Gutiérrez asumió como titular del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) en medio de las acusaciones en contra del presidente José Jerí por el presunto delito de violación sexual.

Ahora, bajo el cargo de ministra de la Mujer, la ciudadanía tendrá mayor énfasis en el tratamiento de los señalamientos que recae sobre Jerí por delitos de abuso sexual. Como se sabe, la Fiscalía Suprema de Familia, dirigida por Tomás Aladino Gálvez, ordenó el archivo de la investigación en su contra a mediados de agosto del presente año.

Antes de ocupar el cargo ministerial, Gutiérrez Cuba se desempeñaba como Jefa del Centro de Modalidades Formativas desde el 11 de agosto del presente año en el Congreso de la República, tras la remoción de Yessenia Lozano, partidaria del partido Alianza Para el Progreso.

Dentro de su hoja de vida encontrada en el portal del Congreso, tiene Magister en Gestión Pública por la Universidad Nacional Enrique Guzmán Y Valle y cuenta con un Diplomado Especializado en Violencia Contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar y Programas Sociales en Favor de Poblaciones Vulnerables. De la misma forma, tiene especializaciones en trabajo con poblaciones vulnerables, conciliación extrajudicial y comunicación de alto impacto en la Universidad del Pacífico.

Además, desde inicios del 2019 se desempeñaba como regidora de la Municipalidad de Surquillo. Desde junio de 2021, forma parte del partido democrático Somos Perú como Secretaria Nacional de Organización.

Sandra Gutiérrez Cuba como militante del partido Somos Perú

Vinculación con Somos Perú

Su vinculación con Jerí se da por la pertenencia al mismo partido político actualmente presidido por la cuestionada Patricia Li con quien muestra un acercamiento partidario a través de su cuenta de Facebook.

En la cuenta pública de Gutiérrez muestra una fuerte actividad como dirigente social con las capacitaciones en gestión pública, ayuda social, en la formación de jóvenes "somistas", entre otros, principalmente en el distrito de Surquillo.

Ahora como ministra de Estado proveniente del partido de Somos Perú tiene el reto de asumir con transparencia y neutralidad política la cartera dirigida por el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez Miranda.