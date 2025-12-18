Sporting Cristal conoció a sus rivales en la fase 2 de la Copa Libertadores: Podría enfrentar a Alianza Lima

18/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Se realizó el sorteo de las fases previas de la Copa Libertadores 2026 y Sporting Cristal podría enfrentar a un viejo conocido en la fase 2. El equipo cervecero se enfrentará al ganador de una de las llaves de la primera ronda y su rival podría ser Alianza Lima, cuadro al que superó en los recientes playoffs de la Liga1.

Posible duelo entre peruanos

De acuerdo a las bases del máximo certamen continental de clubes, dos equipos de un mismo país no se pueden enfrentar si estás clasificados preliminarmente a esta instancia. Por ello, si los íntimos vencen al cuadro paraguayo Sportivo 2 de Mayo, se verían en una serie de ida y vuelta con los celestes.

"¡Ya conocemos a nuestro rival! En fase 2 de la Copa Libertadores 2026! Enfrentaremos al equipo ganador de la llave entre Alianza Lima y 2 de Mayo durante la segunda quincena de febrero", indica la publicación de los 'cerveceros en redes sociales.

Rimenses y victorianos ya saben lo que es medirse en esta competición, teniendo en su historia ocho enfrentamientos. La primera vez en la que se cruzaron fue en 1978, colocados en el grupo 2, con un empate a dos goles en el primer duelo y un contundente 4-1 a favor de los 'grones' en la revancha.

17 años después en la misma fase se volvieron a encontrar, con victoria 'bajopontina' en el primer partido y un empate en el segundo. En 1997 y 1998 otra vez compartieron grupo, con un triunfo y un empate por lado, dejando un registro de dos ganados para cada uno y cuatro igualdades.

Cristal se rearma para el 2026

De a cara a la próxima campaña, la institución del Rímac empezó a confirmar sus salidas en incorporaciones, confirmando cuatro jugadores que no continuarán y un fichaje. El arquero Alejandro Duarte, los laterales Nicolás Pasquini y Jhilmar Lora y el delantero Fernando Pacheco son los nombres que no seguirán en tienda celeste.

La única incorporación confirmada es la del volante brasileño Gabriel Santana de 35 años, que viene de jugar en el Mirassol del Brasileirao. Su llegada nutrirá más la volante rimense, que ya cuenta con Yoshimar Yotún, Gustavo Cazonatti, Jesús Pretell e Ian Wisdom.

