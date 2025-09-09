Santiváñez tuvo reunión bilateral con Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los DD. HH. que rechazó Ley de Amnistía

09/09/2025 / Exitosa Noticias / Política

El ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, mantuvo una reunión bilateral con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, durante su viaje a Suiza. Santiváñez se dirigió a Suiza el 6 de septiembre y se quedará en dicho país a realizar diversas actividades hasta el 11 del mismo mes.

Segundo día de actividades de Santiváñez en Suiza

Mediante su cuenta oficial de 'X', antes Twitter, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) adjuntó unas fotografías en donde se evidencia dicho encuentro en el marco de la realización de la 60° sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la cual se realiza en Suiza.

"El ministro Juan José Santiváñez celebró una reunión bilateral con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk", escribieron en sus redes sociales, este martes 9 de septiembre.

De tal modo, se conoció que la reunión entre Santiváñez y Türk se llevó a cabo este martes 9 de septiembre, en el segundo día de actividades del ministro de Justicia, quien se encuentran en Ginebra, Suiza, luego que el Gobierno de Dina Boluarte autorizó dicho viaje por una semana.

#NotaInformativa 📄 | En su segundo día de actividades en Ginebra, Suiza 🇨🇭, el ministro Juan José Santiváñez sostuvo una reunión bilateral con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, @volker_turk. pic.twitter.com/ugeqTH27XV — Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (@MinjusDH_Peru) September 9, 2025

En tal sentido, en las fotografías se visualiza que en dicha reunión bilateral también participaron otras autoridades que asistieron a la apertura de la 60° sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en Suiza.

Volker Türk rechaza Ley de Amnistía

Cabe mencionar que, el encuentro entre Santiváñez y Türk se presentó luego que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos brindó un discurso en la presentación del informe anual sobre derechos humanos. En su exposición, Türk no dudó en referirse a la Ley de Amnistía, promulgada por el Gobierno de Dina Boluarte, el pasado 13 de agosto.

"La Ley de amnistía adoptada el mes pasado en Perú se está apartando de la justicia y la verdad. Las respuestas brutales solo producen más tensión y violencia. Los derechos humanos protegen a todos, incluidos los más vulnerables", indicó el abogado frente a todos los asistentes a dicho evento.

Es así que, desde el Ministerio de Justicia no se ha detallado sobre los temas que tocaron ambos funcionarios durante la reunión bilateral. Se espera que Santiváñez brinde información aplicada sobre ello.

De esta manera, se conoció que el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, mantuvo una reunión bilateral con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, durante su viaje a Suiza. El abogado austriaco había rechazado la Ley de Amnistía.