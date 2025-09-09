Juan José Santiváñez es el "poder en las sombras": Diego Bazán tras peritaje fiscal de audios del capitán 'Culebra'

09/09/2025 / Exitosa Noticias / Política

El congresista de Renovación Popular, Diego Bazán, criticó rotundamente la presencia de Juan José Santiváñez en el Gabinete Ministerial, ahora como ministro de Justicia. Según precisó, el exministro del Interior no debió retornar al Ejecutivo en el marco de los cuestionamientos en su contra por diversos casos.

Mediante declaraciones a un conocido medio de comunicación, el parlamentario no dudó en cuestionar también la decisión de la presidenta de la República, Dina Boluarte, sobre el retorno de Santiváñez. Al respecto, consideró que Santiváñez es "el poder en las sombras".

"En cualquier democracia desarrollada lo que hubiera sucedido es que la presidenta de la República le hubiera pedido su salida. Esto definitivamente no va a suceder, porque es, sin lugar a dudas, el poder en la sombra el señor Santiváñez al lado de la presidenta de la República", dijo a Canal N.

De tal modo, Bazán también hizo referencia al peritaje fiscal que determinó que existe una alta probabilidad de que la voz de los audios grabados por el capitán 'Culebra' sea la de Juan José Santiváñez. Sobre ello, indicó que no hizo falta el resultado de este estudio para saber que el exministro del Interior no debió retornar al Gabinete Ministerial.

En tal sentido, consideró que la cartera que se le designó a Santiváñez (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos) tiene vital importancia en el Ejecutivo y es vinculante a los temas que actualmente se encuentran en debate como el posible retiro del Perú de la Corte IDH; por ello no debió ser nombrado como titular de dicho sector.

Según Bazán, lo ideal en una democracia desarrollada hubiera sido que la presidenta de la República le hubiera pedido su renuncia, sin embargo, en este caso resultó ser lo contrario, debido a que Dina Boluarte fue quien tomó la decisión de retornarlo como titular del Minjusdh.

Cabe mencionar que, el parlamentario calificó a Santiváñez como el "poder en las sombras" al lado de Boluarte Zegarra. Al respecto, indicó no tener dudas en que cuando Santiváñez se desempeñaba como jefe de la Oficina de Monitoreo Intergubernamental de la Presidencia, lo que realmente hacía era "manejar" el Ministerio del Interior (Mininter).

Ahora, indicó que ante todo lo ocurrido recientemente en el Ejecutivo, desde Renovación Popular se ha promovido, junto al parlamentario Edgar Málaga, una moción de invitación para que Santiváñez asista al Pleno del Congreso. Dicha medida tiene el nivel de una interpelación. "Lo que correspondería luego sería la censura", concluyó.

