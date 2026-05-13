Congreso debate mañana admisión de moción de interpelación contra ministro de Defensa por fatídico operativo en Huancavelica

13/05/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Pleno del Congreso de la República sesionará nuevamente de forma semipresencial este jueves 14 de mayo, a partir de las 10:00 a. m., como parte de la Segunda Legislatura Ordinaria del Período Anual de Sesiones 2025-2026.

De acuerdo con la agenda documentada publicada en su portal institucional, se tienen en lista para ser debatidos: 132 dictámenes, cuatro insistencias, dos reformas constitucionales, 12 insistencias, dos autógrafas observadas, dos proyectos de ley, 18 proyectos de ley pendientes de segunda votación, 19 reconsideraciones, cinco mociones de orden del día y un informe final.

Pleno abordara moción contra ministro de Defensa

Una de las mociones que abordará la representación nacional será el pedido interpelación formulado contra el ministro de Defensa, Amadeo Javier Flores Carcagno, sobre la intervención militar llevada a cabo el pasado 25 de abril en el distrito de Colcabamba, Huancavelica, la cual dejó cinco fallecidos.

Como se recuerda, el 30 de abril último fue presentada la moción que lleva la firma de congresistas de diversas bancadas, la cual contiene un pliego interpelatorio de 15 preguntas. Como parte del procedimiento parlamentario, el Pleno dio cuenta de la misma, en su sesión del pasado 7 de mayo.

Vale recordar que, desde el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas afirmaron que el operativo se llevó a cabo contra presuntos remanentes del narcotráfico; no obstante, de los deudos indicaron en todo momento que sus familiares abatidos se dedicaban a actividades agrícolas y que se encontraban transitando por el lugar de los hechos luego de una jornada recreativa.

Mientras los deudos e instituciones como la Defensoría del Pueblo han exigido una rápida investigación al Ministerio Público por lo ocurrido, el propio presidente José María Balcázar no fue ajeno a estas circunstancias, al ofrecer las disculpas del caso por este presunto atentado a los derechos humanos.

Es importante recordar que, este confuso operativo generó que la Fiscalía abra investigación preliminar contra los miembros del Ejército: CAP. EP. Luis Montenegro Pardo y los suboficiales Brayan Fernández, Douglas Villacorta, Edilberto Marcos, Andy Sánchez, Jorge Aguilar, Américo Vásquez y Fernando Córdova, así como a tres ciudadanos, por el presunto delito de homicidio calificado.

Procedimiento de la interpelación

Según el Reglamento del Congreso, la moción se presenta con no menos del 15 % del número legal de congresistas, la cual debe contener el respectivo pliego interrogatorio, este se da cuenta en el Pleno y se evalúa su admisibilidad en la siguiente sesión plenaria.

De admitirse la moción - se requieren 33 firmas - se fija el día y hora para la presentación del ministro interpelado. Cabe señalar que, la Junta de Portavoces o el Consejo Directivo del Congreso acuerda el tiempo y las reglas del debate.

La concurrencia del ministro no puede ser antes del tercer día ni luego del décimo de admitida la moción. El ministro de Estado responde el pliego y de no convencer a la representación nacional, pueden optar por la censura.

Desde el Congreso esperan las explicaciones del Gobierno para que pueda esclarecerse este caso que han puesto en el ojo de la crítica a la administración Balcázar a poco más de dos meses de la sucesión constitucional.