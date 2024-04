Séptimo retiro de AFP en la recta final: Hoy el Pleno del Congreso debate y vota proyecto de ley

11/04/2024 / Exitosa Noticias / Política

El Pleno del Congreso debatirá y votará hoy, 11 de abril, el proyecto de ley que propone el retiro de hasta 4 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

¡Atención!

La sesión iniciará a las 10:00 a. m. en Palacio Legislativo, como determinó la Junta de Portavoces días atrás. Y es que, este grupo de trabajo votó por unanimidad priorizar esta iniciativa legislativa.

"Por unanimidad, en la Junta de Portavoces, se acordó priorizar el debate del dictamen de los PL 3585, 4201, y otros, que recomiendan la ley que autoriza el retiro facultativo de los fondos de los afiliados en el Sistema Privado de Pensiones hasta por 4 UIT, para la sesión del Pleno de este jueves 11", informó el Parlamento este último martes.

"Estamos seguros de que se aprobará"

Conocida la agenda sobre el hemiciclo legislativo a razón del debate, el congresista de Podemos Perú (PP), José Luna Gálvez, se mostró optimista con que la representación nacional dé luz verde al séptimo retiro de las AFP.

En entrevista a Exitosa, Luna Gálvez explicó que se necesita de mayoría simple para que se convierta en realidad la referida propuesta legislativa, aprobada por la Comisión de Economía del Congreso el pasado lunes 25 de marzo.

"Tenemos que coordinar para que no falten los que van a votar a favor. Tenemos ya asegurada la mayoría, pero seguimos conversando con las bancadas que se opusieron (...) Con la mitad más uno ya pasamos. Por eso, estamos seguros de que esto se va a aprobar", declaró a nuestro medio.

"El Gobierno no se opondrá"

También a Exitosa, el congresista de PP sostuvo que el Gobierno de Dina Boluarte no se opondrá y promulgará la ley que autoriza el desembolso monetario. "No hay la oposición que existía antes. El premier Gustavo Adrianzén me dijo que no se iba a meter en una decisión privada, es decir, esperemos que lo promulgue", manifestó.

¿Quiénes pueden acceder a la liberación de la AFP?

El texto presentado en el Parlamento buscaba beneficiar en un inicio solo a las personas que no registraron aportes en los seis meses previos al cierre del 2023, pero la Comisión de Economía decidió que la totalidad de los aportantes puedan acceder al séptimo retiro sin ningún requisito.

De esta manera, la sesión del Pleno del Congreso, donde se debatirá el séptimo retiro de las AFP, iniciará hoy a las 10:00 a. m. en Palacio Legislativo, como determinó la Junta de Portavoces días atrás.