Gobierno inicia construcción de la Torre Trecca de EsSalud: tendrá más de 100 consultorios y 300 equipos médicos

03/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Gobierno inició la construcción de la Torre Trecca de EsSalud, una moderna infraestructura médica que contempla una inversión de S/486 millones y busca fortalecer la atención de millones de asegurados en Lima Metropolitana y el Callao.

El complejo hospitalario contará con más de 100 consultorios especializados, distribuidos en más de 20 especialidades médicas, además de 300 equipos clínicos de última generación. Con esta infraestructura se busca reducir los tiempos de espera para las citas y procedimientos médicos, así como descongestionar las redes asistenciales de los hospitales Rebagliati, Almenara y Sabogal.

Proyecto Trecca: una obra esperada por los asegurados

Durante la ceremonia de inicio de obras, la presidenta ejecutiva de EsSalud, Zulema Tomas Gonzáles, destacó que la puesta en marcha del proyecto representa un avance para mejorar los servicios de salud y atender las necesidades de los asegurados.

"Durante muchos años, el proyecto Trecca fue una obra esperada y hoy damos un paso importante para transformar esa espera en mejores servicios de salud. Nuestra prioridad es poner al asegurado en el centro de cada decisión, con una atención más humana, digna y oportuna, porque la salud no puede esperar", enfatizó.

Asimismo, sostuvo que, pese a los desafíos que enfrenta la institución, su gestión trabajará con responsabilidad y vocación de servicio para superar las brechas en el sistema de salud.

Zulema Tomas, presidenta ejecutiva de EsSalud.

Gobierno destaca inversión público-privada

Por su parte, la presidenta de la República, Keiko Fujimori, resaltó el papel de las Asociaciones Público-Privadas (APP) en el desarrollo de proyectos de impacto social. Según indicó, este mecanismo permite aprovechar la capacidad de gestión y los recursos del sector privado para impulsar obras con eficiencia y calidad.

En tanto, el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, destacó la importancia de contar con equipos técnicos capacitados para concretar inversiones que permanecieron paralizadas durante años.

Desde el sector privado, el presidente de Auna, Suso Zamora, y el vicepresidente de su directorio, Luis Felipe Pinillos, resaltaron el trabajo articulado con EsSalud y ProInversión para hacer realidad esta iniciativa.

Gobierno da inicio al proyecto Torre Trecca de EsSalud.

¿Cómo beneficiará el Proyecto Trecca a los asegurados?

La principal finalidad del complejo médico será ampliar la capacidad de atención especializada de EsSalud y contribuir a disminuir la demanda que actualmente soportan los principales hospitales de Lima y Callao.

El proyecto cuenta con la validación de ProInversión, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Auna y Fonafe, entidades que respaldaron su viabilidad jurídica, financiera y presupuestal.

Con el inicio de su construcción, EsSalud busca dar un paso importante para fortalecer los servicios médicos y brindar una atención más oportuna a sus asegurados.