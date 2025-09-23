Juan José Santiváñez: "Han dicho que soy abogado de policías corruptos y eso no es cierto"

23/09/2025 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, rechazó que haya sido abogado de policías corruptos y manifestó que lo han "agarrado como un porfiado".

Santiváñez niega ser abogado de policías corruptos

El titular del Ministerio de Justicia se refirió sobre las sentencias concernientes al caso 'Escuadrón de la muerte' las cuales según señaló "acreditaban la participación de efectivos policiales". "¿Qué acaba de hacer la Sala Penal Nacional? ¿No acaba de anular las sentencias? ¿Por qué las ha anulado?", acotó.

"Lo que han hecho con Santiváñez es agarrarlo como porfiado y darle duro diciendo que es un abogado de policías corruptos y no es cierto porque de los más de 2 mil procesos judiciales que he patrocinado en mis 25 años de carrera profesional, el 98% ha sido de renovación de cuadros que no es otra cosa que el proceso de amparo interpuesto contra el Estado por la aplicación indebida de un pase al retiro", aseveró.

El caso de Miguel Marcelo Salirrosas

En otro momento, el ministro Juan José Santiváñez se refirió acerca del caso de Miguel Marcelo Salirrosas y señaló que sobre el proceso judicial de alias 'El Diablo', realizó un análisis junto a sus abogados.

"Cuando yo atiendo a la familia de Marcelo Salirrosas, me llevan el expediente y conjuntamente con mis abogados hacemos un análisis de la forma cómo se ha llevado a cabo la investigación y cómo se le imputó a él la responsabilidad", señaló el funcionario.

En tal sentido, el titular del Minjusdh señaló que el proceso al cual fue sometido Miguel Marcelo Salirrosas, alias "El Diablo", "había sido mal llevado".

"Las pruebas que se habían aportado dentro del proceso no lo sindicaban con la participación alguna dentro de esta organización ('Los Pulpos') y que la sentencia que se había emitido en su contra era excesiva con respecto a la imputación que se esta generando más aún cuando no habían pruebas idóneas", explicó Santiváñez.

Además, reveló que con el objetivo de conocer si la calificación sobre el caso de Marcelo Salirrosas, que se dio en su estudio de abogados, era correcta o no, contrataron "diversos profesores de derecho penal internacional, sumamente mentados".

Como vemos, en diálogo exclusivo con Exitosa, el ministro Juan José Santiváñez negó ser abogado de policías corruptos en sus 25 años de carrera profesional y en sus más de 2 mil procesos judiciales que he patrocinado. Además, indicó que lo han "agarrado como un porfiado".