Ulises Humala indignado por condena contra su hermano: "Recibir aportes de campaña no era delito"

15/04/2025 / Exitosa Noticias / Política

Ulises Humala, hermano del expresidente Ollanta Humala, manifestó su rechazo ante la condena de 15 años de prisión dictada contra el exmandatario y su esposa, Nadine Heredia, por el presunto delito de lavado de activos.

En entrevista con Exitosa, el excandidato presidencial calificó de injusta la resolución del Poder Judicial y afirmó que los aportes de campaña que se recibieron en 2006 y 2011 no constituían delito en ese momento.

"La justicia se ha totalmente politizado. Muchos abogados saben, y uno incluso sin ser abogado lo entiende, que si no estaba tipificado como delito recibir dinero en campaña, no pueden penalizar eso y sancionar con una pena tan desproporcionada como son 15 años, ¿no? En principio, eso era solamente una falta administrativa", señaló Ulises Humala.

¿Era legal recibir aportes de campaña en los años cuestionados?

Ulises Humala insistió en que la práctica de recibir fondos para campañas políticas era común y no estaba prohibida por la ley hasta años después. Según indicó, todos los partidos políticos recibían fondos en ese entonces y no existía una norma clara que penalizara tales ingresos si no eran reportados.

El hermano del expresidente también cuestionó el tratamiento desigual que, según él, se da a otros actores políticos que también recibieron aportes no declarados en esos años, pero que no han enfrentado consecuencias similares.

"La campaña política necesita de fondos, todos los partidos necesitan varios millones de dólares. Hasta el año 2011 era legal, recién en 2017 está prohibido, La jueza puede describir muy ilustrativamente la ruta del dinero, pero recibir dinero no era delito en esos momentos. No declararlo tampoco era delito, era una falta administrativa", afirmó.

¿Qué dijo el Poder Judicial sobre el caso?

El Poder Judicial dictó este martes 15 de abril el fallo contra Ollanta Humala y Nadine Heredia por presuntos aportes del Gobierno venezolano de Hugo Chávez y de la constructora brasileña Odebrecht a las campañas del Partido Nacionalista en 2006 y 2011.

Luego de tres años de juicio oral, el tribunal resolvió condenar a Humala y Heredia por lavado de activos. Se ordenó la inmediata reclusión del expresidente en un penal y se emitió una orden de captura contra su esposa, quien estuvo ausente durante el proceso. Los abogados de la expareja presidencial han anunciado que presentarán una apelación.

El caso Humala-Heredia marca un precedente judicial respecto al financiamiento de campañas políticas en el Perú. Aunque la defensa sostiene que no existía delito en ese momento, el Poder Judicial ha considerado probada la existencia de lavado de activos, lo que llevará a una nueva etapa del proceso en segunda instancia.