"Una verdadera matanza": Harold Forsyth arremete contra Dina Boluarte por muerte de 49 peruanos en protestas

En entrevista exclusiva con Exitosa, el exrepresentante del Perú ante la OEA, Harold Forsyth, se pronunció sobre la crisis política que atraviesa el país y criticó el gobierno de Dina Boluarte por las muertes en las protestas sociales de diciembre de 2022 y enero de 2023.

Durante el diálogo con el programa 'Hablemos Claro', el diplomático se pronunció sobre la pésima imagen que se tiene del Perú a nivel internacional, ya que muchos ven al país como "una paria", ello tras los casos de criminalidad que se han acrecentado a nivel nacional y en especial por la matanza de "49 peruanos inocentes" que manifestaron contra la gestión de la mandataria.

En ese sentido, reiteró, que la baja aprobación y popularidad de Dina Boluarte no solo se daría a nivel nacional, sino también a "nivel mundial" por su forma de gobernar al margen del pueblo e intereses populares hasta el punto de dejar entrever que Nicolás Maduro, mandatario de Venezuela, tendría al menos el 30% de respaldo popular "herencia del chavismo".

Por otro lado, Harold Forsyth señaló que un grupo de compatriotas presentaron una demanda contra este gobierno ante la Corte Penal Internacional para conocer los hechos de índole criminal, en referencia a las personas que perdieron la vida alzando su voz de protesta.

"La situación es muy penosa. Al Perú no viene nadie, aquí no vienen jefes de Estado, no vienen cancilleres. Es un paria (Perú) de la comunidad internacional. Está de por medio sí la Cumbre APEC, pero que no es un logro de este gobierno (de Dina Boluarte)", finalizó.