Vladimir Cerrón tiene un argumento para que se anule su prisión preventiva, señala Luca Ghersi

12/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, el abogado constitucionalista Lucas Ghersi, comentó que Vladimir Cerrón sí tiene un argumento para que el Tribunal Constitucional (TC) anule su prisión preventiva. Explicó que las condenas que recibió fueron anuladas, incluso por el propio organismo constitucional.

El Tribunal Constitucional mantiene en vilo la decisión de anular la prisión preventiva solicitada por Vladimir Cerrón, de cara a las Elecciones Generales del 12 de abril.

Ante ello, el abogado penalista Lucas Ghersi planteó que Vladimir Cerrón tendría un argumento jurídico a su favor para obtener un resolución favorable por parte del TC.

De acuerdo al abogado constitucionalista, las razonas que en su momento justificaron la prisión preventiva en contra de Cerrón "han desaparecido". Ello, porque las condenas recibidas han sido declarado nulas.

"Cuando a él le dictan prisión preventiva dicen que está justificada porque él, en otros casos, ya ha sido condenado. Sin embargo, estas condenas que Vladimir Cerrón ha recibido en otros casos ya han sido declarado nulas, en algún caso, por el propio Tribunal Constitucional", expuso.

Por tal razón jurídica, Ghersi considera que así el líder político de izquierda "va a ganar", pues siguiendo estrictamente la ley, su tiempo en prisión ya no estaría justificado.

Ghersi indicó que la resolución del TC, tras haber escuchado los alegatos de la defensa, tendría la sentencia en aproximadamente un mes. "Podríamos tener la sentencia en el mes de abril", coincidiendo con los comicios programados.

Cerrón no cuenta con "obligación" de entregarse

El abogado penalista puntualizó que la ley permite que una persona con prisión preventiva puede ser candidato a la Presidencia de la República. "Una cosa es la moral, la ética y otra cosa es lo que dice la ley", precisó.

Así, trasladó la responsabilidad al Estado pues "depende de este que lo encuentre" y no es obligación de Vladimir Cerrón entregarse ante la justicia, argumento que es alegado por la defensa del líder político de Perú Libre.

"En el caso de Cerrón hay gravísimos indicios de corrupción porque, obviamente, el Gobierno lo ha protegido, lo ha encubierto, se ha facilitado su fuga, es posible inclusive que él esté fuera del país", indicó.

Actualmente, Cerrón continúa realizando campaña política desde la clandestinidad pese "a los gravísimos indicios de que ha sido encubierto", precisa.