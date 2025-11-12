Walter Chirinos propone sancionar a empresas de telefonía para evitar llamadas extorsivas desde penales

12/11/2025 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, el precandidato presidencial del partido PRIN, Walter Chirinos, propuso que se sancione a las empresas de telefonía en los casos en que un reo realice una llamada extorsiva desde un penal.

"Las operadoras son las responsables de que las llamadas de extorsión de un penal, salgan afuera. (...) Porque son sus líneas telefónicas. En el Salvador ¿Quiénes han bloqueado las cárceles? las operadoras telefónicas y son sancionadas si es que sale alguna llamada de ahí", explicó.

Debe haber política de Estado

En esa línea, saludó que se haya suspendido las visitas de los internos en penales y consideró que debería ser una medida permanente, una política de Estado para que otro gobierno no lo derogue.

Asimismo, resaltó la importancia de contar con más laboratorios de criminalística para cada región de nuestro país, marcadas por el sicariato, extorsión y muertes permanentes.

Además, señaló que una forma de prevenir el delito, la criminalidad, es la educación, por ello, en los colegios devolvería cursos como Educación Cívica o aquellos en los que se enseñaba mecanografía y preparaba a los jóvenes para trabajar tras la etapa escolar.

"Oportunidades laborales. Cuando te digo que hay que cambiar la currícula y poner este curso de etapa formativa, volver a los colegios productivos, colegios tecnológicos tu estás dando el primer pasito para que cuando salgan puedan buscar una oportunidad. Pero esa oportunidad no la da el Estado. El Estado tiene que buscar que le de la oportunidad la empresa", señaló.

Propuestas

Chirinos resaltó que su partido es pro empresa y pro inversión, por lo que plantean 13 zonas francas industriales, que generará que todo aquel que busque invertir en el Perú, no tendrán que pagar impuesto durante los dos primeros años de producción.

"Qué te va a permitir. (...) Va a traer tecnología y va a generar trabajo con beneficios sociales, que ya ganaste en esos dos años y va a ser que en esos dos próximos años amplíes tu base tributaria. Estás formalizando cosas que, muchas veces por el temor que tiene el empresario [no quiere], sin embargo, ese empresario emergente más paga en la corrupción que estando en la parte formal", detalló.

Explicó que su plan de gobierno está conformado por las mejores propuestas ya usadas y que han tenido éxito en otros países. En es línea propuso que se sancionen a las operadoras que dejan que salgan llamadas desde los penales.