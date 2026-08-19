Yenifer Paredes es electa presidenta de la Comisión de Energía y Minas y se pronuncia sobre el Reinfo: "Buscaremos un consenso"

19/08/2026 / Exitosa Noticias / Política

La diputada Yenifer Paredes fue elegida presidenta de la Comisión de Energía y Minas y se pronunció sobre uno de los principales temas que deberá abordar este grupo de trabajo: la situación de la pequeña minería y la minería artesanal.

Frente al debate sobre la Ley MAPE, la continuidad del proceso de formalización y el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), la parlamentaria aseguró que buscará alcanzar acuerdos con los distintos sectores involucrados.

La diputada Yenifer Paredes asumió la presidencia de la Comisión de Energía y Minas en medio de un escenario marcado por el debate sobre la pequeña minería, la minería artesanal y el proceso de formalización minera.

Uno de los principales asuntos que deberá enfrentar el grupo parlamentario será la situación de los trabajadores inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

Durante su pronunciamiento, la legisladora destacó la representación que ejerce de su región y sostuvo que su labor al frente de la comisión estará vinculada con atender las demandas de poblaciones que, según señaló, no han tenido suficiente representación.

✅ Conoce a los integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión de Energía y Minas. Su instalación corresponde al Periodo Anual de Sesiones 2026-2027. pic.twitter.com/I9kyVVRLkZ — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) August 19, 2026

Paredes se pronuncia sobre el Reinfo

La elección de Paredes como presidenta de la Comisión de Energía y Minas se produce mientras continúa el debate en torno a la pequeña minería y la minería artesanal. La Ley MAPE, la continuidad del proceso de formalización y el futuro del Reinfo forman parte de los asuntos que generan expectativas entre los sectores vinculados a esta actividad.

Consultada por estos temas, la parlamentaria resaltó el mandato que recibió de su región y aseguró que buscará representar las voces de sus pobladores durante su gestión al frente de la comisión.

"Tengo la representación de mi región de setenta y cuatro mil pobladores a nivel de mi caja. Representó la voz de los pueblos de las regiones que nunca han tenido", manifestó Yenifer Paredes.

La congresista también hizo referencia a la necesidad de atender la situación de quienes buscan desarrollar actividades mineras dentro de un proceso de formalización. En ese contexto, sostuvo que su posición estará orientada a encontrar puntos de acuerdo y escuchar a los diferentes actores involucrados en el debate.

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Buscarán acuerdos para la formalización

Ante las interrogantes relacionadas con el Reinfo y la formalización minera, Paredes planteó que la comisión deberá trabajar buscando una posición común. La parlamentaria señaló que su intención no es abordar el tema de manera unilateral, sino generar espacios que permitan encontrar una salida consensuada.

"Buscaremos un consenso. Vamos a buscar un consenso con todos", afirmó la presidenta de la Comisión de Energía y Minas.

El pronunciamiento de Paredes coloca el proceso de formalización minera entre los principales desafíos de su nueva gestión parlamentaria. La discusión deberá considerar la situación de los pequeños mineros y mineros artesanales que se encuentran vinculados al Reinfo, así como los alcances de la Ley MAPE.

La nueva titular de la comisión tendrá ahora la tarea de conducir el debate sobre estos asuntos y otros relacionados con el sector energético y minero. Su propuesta inicial apunta a promover el diálogo entre las partes para evitar decisiones aisladas y buscar acuerdos que permitan avanzar en la formalización.

Yenifer Paredes asumió la presidencia de la Comisión de Energía y Minas con el compromiso de buscar consensos frente al debate sobre la pequeña minería, la minería artesanal y el Reinfo. La parlamentaria dejó claro que pretende escuchar a los distintos sectores antes de adoptar una posición definitiva sobre el proceso de formalización.