Construye tu casa soñada en Chiclayo con un préstamo de S/250 mil a una tasa desde 1% mensual

18/03/2026 / Exitosa Noticias / Publirreportaje

Construir o remodelar tu casa ya no tiene que ser un sueño lejano. Aunque muchas familias en Perú encuentran dificultades para acceder a créditos tradicionales —por su historial crediticio o requisitos bancarios— hoy existen opciones más accesibles y flexibles.

Un préstamo para construcción es la opción ideal para financiar la construcción o remodelación de tu vivienda sin complicaciones. Prestamype, fintech peruana especializada en este tipo de financiamiento, ofrece montos desde S/15 mil hasta S/2 millones, con tasas desde 1.05% mensual. Además, puedes pre-calificar en minutos y contar con asesoría personalizada en todo el proceso.

Con evaluaciones ágiles y plazos flexibles, esta opción te ayuda a dar el paso hacia la casa que siempre soñaste.

Beneficios del préstamo de Prestamype

Prestamype se ha consolidado como una de las fintech más confiables del sistema financiero peruano, respaldada por instituciones internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID Lab) y Salkantay VC. Desde 2017, ha apoyado a más de 6,500 peruanos, construyendo una trayectoria basada en la transparencia y el impacto positivo.

Entre los principales beneficios que ofrece se encuentran:

Montos altos : desde S/15 mil hasta S/2 millones.

: desde S/15 mil hasta S/2 millones. Tasa de interés mensual desde 1.05%

desde 1.05% Plazos de pago desde 1 hasta 6 años que puedes renovar en el futuro, previa evaluación.

desde 1 hasta 6 años que puedes renovar en el futuro, previa evaluación. Evaluación de riesgo flexible que no te descarta por estar en Infocorp o por no tener historial crediticio.

que no te descarta por estar en Infocorp o por no tener historial crediticio. Desembolso rápido: 15 días en promedio.

días en promedio. Cronogramas a medida : Puedes elegir cómo deseas amortizar el capital durante el periodo del préstamo.

: Puedes elegir cómo deseas amortizar el capital durante el periodo del préstamo. Trayectoria: Prestamype tiene más de 9 años de operaciones. Además, es una marca de P2P Finance Consulting SAC, empresa con inscripción en el Registro de Empresas de Préstamos (RES. SBS 05939-2019).

Haz realidad la casa que siempre soñaste. Descubre si pre-calificas a un préstamo para construcción con Prestamype y accede hoy a una tasa competitiva AQUÍ.

Requisitos para acceder al préstamo

Para acceder al préstamo para construcción de Prestamype debes cumplir con los siguientes requisitos:

Contar con un inmueble como una casa, departamento, terreno, oficina o local comercial para dejar en garantía en Chiclayo .

. Dicho inmueble debe estar inscrito en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP).

Además, debe estar libre de problemas legales (multas, gravámenes o afectaciones) en la Municipalidad o en los Registros Públicos.

Descubre si pre-calificas a un préstamo para construcción en menos de 1 minuto y haz realidad tu casa soñada, AQUÍ.