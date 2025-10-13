Egresado de la UPeU gana los eAwards Perú 2025 con tecnología que convierte agua en hidrógeno verde

13/10/2025 / Exitosa Noticias / Publirreportaje

Cada vez son más los egresados de la Universidad Peruana Unión (UPeU) que destacan a nivel nacional e internacional con proyectos innovadores. Este es el caso de Dante León Altamirano, egresado de la carrera de Ingeniería de Sistemas, quien obtuvo el primer lugar en los eAwards Perú 2025 con la startup Jadish, tecnología patentada que convierte agua en hidrógeno verde en tiempo real.

El concurso, organizado por NTT DATA Foundation, premió a los mejores emprendimientos innovadores del país. Este año, Jadish representará al Perú en la gran final de los Global eAwards, que se celebrará en Lima el 11 y 12 de noviembre, con la participación de startups de otros nueve países.

La propuesta liderada por León permite mover vehículos utilizando solo agua (por ejemplo, cuentan con una Jeep de 2.4cc que recorre las calles de Lima con una autonomía de 200km por galón en agua), generar electricidad limpia (con una miniplanta eléctrica que produce 5kw/h consumiendo 600ml/h de agua) y reducir totalmente la dependencia de los combustibles fósiles, sin emisiones y a costos bajos.

"Lo que nos diferencia es que no dependemos de infraestructura externa como estaciones de carga o almacenamiento de hidrógeno. Nuestra solución es más accesible, escalable, eficiente y autónoma que otras en el mercado", señaló el Ing. León.

Los eAwards son una iniciativa internacional que promueve la innovación con impacto social. Para Dante, este logro es "un orgullo y una responsabilidad para demostrar que desde el Perú se pueden crear soluciones tecnológicas de impacto global".

Startup comprometida con la sostenibilidad

Dante León es CEO Y cofundador de Jadish, empresa que desarrolla tecnología de vanguardia para la producción eficiente de hidrógeno verde. Actualmente, cuenta con dos prototipos funcionales: un vehículo que funciona 100% con agua y una planta que genera electricidad limpia sin usar gas ni combustibles fósiles.

"La formación brindada en la Escuela Ingeniería de Sistemas de la UPeU me permitió comprender, diseñar y crear soluciones tecnológicas complejas; sin embargo, lo más valioso fue la formación integral de mi alma mater, que me inculcó valores éticos, visión de servicio y compromiso con la responsabilidad social", añadió Dante.

Este reconocimiento consolida el prestigio de la Universidad Peruana Unión y reafirma su compromiso con la formación de profesionales que generen soluciones tecnológicas y sostenibles con impacto social y ambiental.

Conoce más sobre la Universidad Peruana Unión (UPeU) en la página web: https://upeu.edu.pe/