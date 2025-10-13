Jean Ferrari desmiente negociación con Gustavo Álvarez para la Selección Peruana: "No es verdad"

13/10/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

La Selección Peruana fue protagonista de más de una portada en la prensa chilena luego que 'El Mercurio' anunciara que la FPF ya tendría todo avanzado con un entrenador que actúa en dicho país. Incluso, revelaron que la entidad que maneja el balompié nacional está dispuesta a pagar la clausula de salida del estratega la cual supera el millón de dólares.

Jean Ferrari descarta acercamiento con Gustavo Álvarez

De acuerdo a lo difundido por este tabloide, el elegido por Jean Ferrari sería el técnico argentino Gustavo Álvarez quien actualmente dirige el primer equipo de la Universidad de Chile. Sin embargo, el director general de la Federación Peruana de Fútbol se mostró algo incómodo al ser consultado por esta información.

Según indicó el exadministrador de Universitario, lo que menos quiere es que se manoseen nombres durante estos meses y además precisó que se encuentra revisando diferentes opciones para lugar tomar una decisión final.

"No es verdad. Yo no puedo hoy entrar en decir 'tal sí me gusta o tal no me gusta' porque ya se convierte en una novela. Lo que menos quiero es manosear nombres y generar polémica. Para el Perú no le hace bien que se estén mencionando nombres. He visto que hasta el contrato de tal entrenador ya está. Yo no lo puedo creer", indicó para Teledeportes.

La Selección Peruana perdió ante Chile en un reciente amistoso.

FPF pagaría millonaria clausula por Gustavo Álvarez

En las últimas semanas, Jean Ferrari conversó con distintos medios donde dio a conocer los requisitos que ha establecido para elegir al nuevo entrenador de la Selección Peruana. Uno de los puntos en los que hizo mayor énfasis, fue en que el estratega deba recuperar la esencia que siempre ha caracterizado al futbolista nacional.

Ante ello, el nombre de Gustavo Álvarez parece llenar todos los registros por lo que la prensa chilena asegura que la negociación está más que avanzada. Así lo señaló uno de los directivos de la Universidad de Chile quien indicó que cuando un combinado nacional busca a un técnico, es casi imposible para cualquier club poder retenerlo.

"Cuando una selección viene a buscar a un técnico, es prácticamente imposible competirle. En lo económico y también en lo atractivo que es el trabajo de un seleccionador en términos de calidad de vida", indicó para dicho tabloide.

De esta manera, Jean Ferrari descartó cualquier tipo de acercamiento con Gustavo Álvarez para que se convierte en nuevo entrenador de la Selección Peruana.