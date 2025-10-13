¿Confirma un romance? Edison Flores rompe su silencio tras ser captado con Antonella Martorell

13/10/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

¿Ya olvidó a Ana Siucho?, es una de las interrogantes que se realizan los seguidores de Edison Flores tras ser captado con Antonella Martorell tras el fin de su matrimonio con la madre de sus dos hijas. El futbolista de Universitario de Deportes rompió su silencio sobre el tema.

Edison Flores captado con misteriosa mujer

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales el 29 de junio, Edison Flores dejó a más de uno de sus seguidores al anunciar su separación de Ana Siucho desde hace unos meses. En aquel entonces, sostuvo que pese a que el amor en su relación llegó a su fin, continuarían esforzándose de forma conjunta por el bienestar de sus dos niñas y pedía el respeto a la privacidad de su familia.

Pese al hermetismo del futbolista sobre el tema, tras varios meses, fue captado por la cámara de 'Magaly TV: La Firme'. Pues bien, el popular 'Orejas Flores' fue visto el 5 de octubre junto a la modelo e influencer Antonella Martorell ingresando de noche a su departamento acompañado de amigos. Las imágenes desataron rumores sobre una nueva relación o que probablemente estaba disfrutando de su vida de "soltero".

El programa de Magaly Medina calificó a la joven como una "admiradora" de Edison, pues bien, se la ve luciendo la camiseta de la Selección Peruana de fútbol con el número y apellido del 'pelotero', también se percataron que Antonella lo sigue en redes sociales; además de estar presente en asientos que son usados para familiares y amigos cercanos de los futbolistas.

¿Futbolista aclara cuál es su vínculo con Antonella Martorell?

Debido a esta situación, Edison Flores volvió al radar de los medios de espectáculos. Es así como una reportera del programa 'América Hoy' decidió abordar al jugador de la 'U', cuando salía de una cebichería en compañía de sus amigos, para preguntarle si su corazón ya había sido conquistado tras su ruptura sentimental con Ana Siucho.

Ante las preguntas sobre su situación sentimental, el jugador de 31 años fue breve y firme en su respuesta. "No estoy enamorado", exclamó para seguidamente subir a su auto y alejarse de la prensa.

Con ello, el futbolista dejaría por sentado que se encuentra enfocado en su carrera deportiva y en sus hijas, descartando cualquier noviazgo o romance con la joven tacneña de 28 años de edad.

Videos de Edison que causaron revuelo

Cabe recordar que la intriga por saber si estaba en una relación no solo nace por el ampay de Magaly, sino porque días después, Edison Flores compartió en su cuenta personal de Instagram una foto suya entrenando, pero lo que llamó la atención fue la canción con la que la acompañó.

"Hay muchas que me quieren y por un beso ellas se mueren, qué pende*** fui yo en escogerte, que tengas suerte", fue la letra del tema que se puso a escuchar en el auto. También coreó: "Ya supérame, ya cambié de corazón, yo ya te olvidé, ando tan feliz sin ti".

Edison Flores está en el centro de la atención mediática, esta vez, por un inesperado momento musical que compartió con sus seguidores. La mañana del martes 7 de octubre, el popular futbolista realizó una transmisión en simultáneo a través de Twitch, TikTok y Kick, donde se le vio interpretando varias canciones de amor y desamor. Lo que parecía una simple interacción con sus fans rápidamente se volvió viral, ya que muchos interpretaron sus elecciones musicales como indirectas dirigidas a su expareja, Ana Siucho, con quien anunció el fin de su matrimonio hace apenas unos meses.

Las declaraciones de Edison Flores, aunque breve, pero conciso, dejan en claro que actualmente no mantendría un romance con Antonella Martorell, con quien fue captado en una salida nocturna.