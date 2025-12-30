¿Un bus hasta la playa Agua Dulce?: Este es el servicio especial de transporte para el verano 2026

30/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

A poco de celebrarse el año nuevo, múltiples familias alistan sombrillas y flotadores para ir y pasar la jornada en las diversas playas de la capital. Una de las más concurridas y preferidas cada año se encuentra la playa Agua Dulce de Chorrillos.

Sin embargo, considerando el alto flujo de visitantes que se espera, ciudadanos buscan canales y servicios más accesibles para llegar cómodamente a disfrutar de un día de verano. Es por ello que la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), como cada año, habilitará su servicio especial de verano para transportas a los bañistas hasta la misma playa.

¿Cuándo atenderá el servicio de verano?

Pavel Flores, vocero de la ATU, informó en diálogo con Exitosa que este servicio se dará a través de los buses alimentadores del Metropolitano que partirán desde la Estación Matellini.

Siendo próximo el inicio del 2026, Flores confirmó que esta ruta operará el 1 y 2 de enero , estableciendo posterior a esas fechas los días sábados y domingos a lo largo de toda la temporada de verano.

Asimismo, agregó que los horarios en los que el servicio estará disponible serán desde las 10:00 am. hasta las 7:30 pm . y el único paradero final disponible, por el momento, será el de Agua Dulce, sujeto a estudio de la demanda que posibilite la ampliación de la ruta a otras playas de Lima.

¿Tendrá costo adicional?

Los pasajeros deberán abordar las rutas 'C' y 'Expreso 1' que viajan hasta Matellini y, desde allí, podrán validar el pago único realizado antes de subir al alimentador que los dirigirá hasta Agua Dulce, sin mayor costo adicional.

"No hay un pago extra, la validación se hace con la tarjeta del Metropolitano, no implica un costo adicional, pero se tiene que hacer dentro del marco de las 2 horas o los 120 minutos. Los validadores lo reconocen y el usuario puede ingresar al vehículo y trasladarse aquí a la playa", informó el vocero.

Usuarios podrán abordar la ruta desde la estación Matellini en Chorrillos.

Control y verificación en playas

Consultado sobre el constante problema existente durante la temporada con la presencia de múltiples taxistas que aguardan en la zona y generan lentitud en el tránsito vehicular, Pavel Flores anunció que la ATU implementará un control para estar unidades, habilitando un paradero destinado a conductores formales para evitar congestionamientos y dar mayor seguridad a los visitantes.

Con este anuncio, se espera que los usuarios opten por una alternativa más segura y accesible durante la temporada, caracterizada por su gran afluencia a este tipo de lugares. Queda estar atentos a que la ATU confirme nuevos paraderos a otras playa para que así más peruanos disfruten de la estación.