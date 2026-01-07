IA, ciberseguridad y más: estos son los sectores de software de más rápido crecimiento

07/01/2026 / Exitosa Noticias / Publirreportaje

El mercado de proveedores de software está experimentando un crecimiento sólido y continuo, impulsado principalmente por la transformación digital y la adopción generalizada de soluciones basadas en la nube (SaaS), entre otros factores.

En este ecosistema, varios sectores han experimentado un rápido crecimiento. Esto incluye la ciberseguridad, con líderes de la industria como Microsoft y Cisco, y los juegos en línea, con proveedores como Pragmatic Play, entre otras categorías que se analizarán a continuación.

Ciberseguridad

Dentro del mercado global de desarrollo de software, la ciberseguridad se ha consolidado como el segmento de mayor crecimiento. Según informes recientes de la corporación financiera Morgan Stanley, este sector no solo es una prioridad crítica está superando el ritmo de expansión de la industria tecnológica en su conjunto.

Las estadísticas respaldan esta tendencia ascendente. Actualmente, el mercado de la ciberseguridad está valorado en aproximadamente 270.000 millones de dólares y se proyecta que mantenga una tasa de crecimiento anual compuesta del 12 % hasta 2028.

De momento, el gasto en seguridad informática está creciendo un 50% más rápido que el gasto en software general. Este auge responde a la sofisticación e incremento de las amenazas, con Perú experimentando 748,2 millones de intentos de ataque tan solo en la primera mitad del 2025.

Otro factor importante detrás del auge del software de ciberseguridad ha sido la integración masiva de la inteligencia artificial, que ha ampliado el mercado direccionable para los proveedores.

Juego en línea

La industria del juego en línea o iGaming abarca aquellas plataformas que ofrecen juegos de casino (póker, blackjack, ruleta y tragamonedas), apuestas en eventos deportivos y bingo entre otros.

En Perú, este sector ha experimentado un notable crecimiento desde del inicio de la década de los 2020, gracias a diversos factores, entre ellos el auge del internet y conectividad, el gran el gran interés del público por eventos deportivos como el Mundial de fútbol y los Olímpicos, así como la legalización del mercado en 2022 a través de la Ley N° 31557.

La regulación del mercado en el país ha resultado en el interés de tanto operadores como proveedores de software de juego, entre ellos PlayTech, Evolution in Pragmatic Play. Los juegos de Pragmatic Play, por ejemplo, están disponibles en numerosas plataformas seguras. Estos abarcan un número de categorías diversas, incluyendo juegos en vivo, tragamonedas y blackjack.

La demanda por desarrollo de software de juego en línea también crece a nivel mundial, ya que el sector se encuentra en constante crecimiento y evolución tecnológica.

Inteligencia artificial

Por otro lado, el sector de la inteligencia artificial (IA) ha experimentado una expansión sin precedentes desde finales de 2021, impulsada por una inversión masiva que ya supera los 100.000 millones de dólares anuales.

El mercado global de software de IA alcanzó aproximadamente los 244.000 millones de dólares en 2025, con una tasa de crecimiento anual compuesta que ronda el 27,7 %. Este ritmo permite proyectar que el sector podría triplicar su tamaño para 2030, llegando a los 827.000 millones. El dinamismo es tal que, solo entre 2024 y 2025, el mercado sumó 60.000 millones de dólares adicionales, un incremento interanual del 32,6 %.

Sin embargo, este auge no está exento de dudas. Esto se debe a un escepticismo creciente sobre si estamos ante una revolución sostenible o una "burbuja" financiera impulsada por valoraciones extremas que aún no demuestran un retorno de inversión claro para todas las empresas.

DaaS

Finalmente, la categoría de Datos como Servicio (DaaS, por sus siglas en inglés) se encuentra entre los sectores de software de más rápido crecimiento. DaaS se define como una estrategia de gestión de datos que utiliza la nube para ofrecer servicios de almacenamiento, procesamiento y análisis a través de una red.

A diferencia de los modelos tradicionales, el DaaS permite que las organizaciones accedan a datos críticos bajo demanda, eliminando la necesidad de mantener infraestructuras complejas y costosas de forma interna.

Hoy en día, el DaaS se posiciona como uno de los segmentos más dinámicos del desarrollo de software. Según informes de Research and Markets, el mercado global está experimentando una expansión masiva, proyectando un crecimiento de 35.150 millones de dólares durante el periodo 2025-2029. Esto representa una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 15,53 %.