¡Por usar vestido! Streamer recibe brutal golpiza de su padre durante transmisión en vivo

26/02/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Un streamer fue víctima de una brutal golpiza de su padre durante una transmisión en vivo por el simple hecho de usar un vestido. El hecho, que ocurrió ante decenas de espectadores conectados, desató indignación y convirtió el nombre del joven en tendencia.

Transmisión en vivo se sale de control

El creador de contenido libanés Emanuel Ahmar se encontraba transmitiendo desde una habitación junto a algunos amigos, conversando con su audiencia y manteniendo el ambiente relajado que suele caracterizar este tipo de directos.

🚨 ÚLTIMA HORA: El streamer de origen libanés Emanuel Ahmar transmitía en vivo vestido de MUJER cuando su padre irrumpió en la habitación y lo agredió brutalmente durante un minuto, ante la mirada de los presentes, que no podían hacer nada para detenerlo. pic.twitter.com/iNX8nhZnLL — Isaac (@isaacrrr7) February 24, 2026

Sin embargo, la calma duró muy poco. De un momento a otro, una persona ingresó de forma abrupta al cuarto y cambió por completo la dinámica del en vivo.

De acuerdo con las imágenes que circulan en redes sociales, se trataba del padre del streamer, quien entró visiblemente alterado al notar la vestimenta que llevaba su hijo.

El joven estaba usando un vestido, hecho que habría desatado la inmediata reacción del hombre. En cuestión de segundos, la discusión verbal subió de tono y la escena se volvió extremadamente tensa frente a la cámara.

La incomodidad era evidente tanto para los amigos presentes como para quienes seguían la transmisión en tiempo real. Lo que nadie imaginaba era que esa discusión terminaría escalando hasta un nivel de violencia que quedó registrado.

Streamer recibe brutal golpiza de su padre

Según se observa en los videos difundidos, la confrontación se transformó rápidamente en una agresión física. El padre del streamer comenzó a golpearlo.

Los acompañantes de Emanuel reaccionaron de inmediato al darse cuenta de la gravedad de la situación. Intentaron separarlos, ponerse en medio y frenar la agresión para evitar que siguiera golpeándolo. Sin embargo, el conflicto no terminó ahí.

De acuerdo con las mismas imágenes, el atacante continuó arrojando objetos dentro de la habitación, obligando a los amigos del streamer a sujetarlo y contenerlo mientras el joven permanecía en el suelo durante algunos instantes.

El momento fue tan impactante que varios espectadores no podían creer lo que estaban viendo. En redes, los clips empezaron a circular rápidamente y el caso se volvió viral en cuestión de horas. Usuarios expresaron su indignación por la agresión y por el motivo que habría desatado la furia del padre.

Hasta el momento, no se ha conocido un pronunciamiento público del streamer ni de su familia tras la viralización del material. Tampoco se ha confirmado si el caso fue denunciado ante las autoridades.

Así, durante una transmisión en vivo, el streamer Emanuel Ahmar quedó en el centro de la polémica tras sufrir una brutal golpiza de su padre, un hecho que se habría desatado por usar vestido.