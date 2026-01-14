Precio del dólar HOY en Perú: Así cotiza el tipo de cambio este miércoles, 14 de enero

14/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Si estás pensando en comprar o vender dólares en Perú este miércoles, 14 de enero, lo ideal es mantenerse informado sobre cuál es su precio y cotización del tipo de cambio.

¿Subió o bajó el precio del dólar hoy?

El tipo de cambio del dólar tiene una influencia directa en el costo de vida en Perú. Por ello, en medio del paro de transportistas que se desarrolla este miércoles en Lima Metropolitana y el Callao, el precio de esa divisa se convierte en uno de los indicadores económicos más observados por ciudadanos, empresarios y autoridades.

Además, saber cuál es el comportamiento actual de esta moneda extranjera en el mercado cambiario de Perú te permite anticiparte a sus fluctuaciones y así implementar decisiones estratégicas para proteger tu poder adquisitivo.

También ten en cuenta que comprender las variaciones del dólar, es útil tanto para inversionistas internacionales como para personas comunes con créditos, ingresos o ahorros en dólares. Una entidad del Estado que te permite conocer el valor actual de esa divisa en Perú es la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

COMPRA VENTA S/ 3.356 S/ 3.361

Esos valores dados a conocer por el organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), confirmó que el tipo de cambio presentó una leve variación en comparación al día de ayer, 13 enero, ¿por qué? Pues bien, la compra de la divisa era S/3.355 y la venta de S/3.368.

Tipo de cambio dólar paralelo

El tipo de cambio del dólar paralelo suele estar influenciado por diversos factores como la oferta y la demanda en la economía local y las políticas monetarias. Por ello, saber cuál es su valor del día es esencial. Según el portal cuantoestaeldolar.pe es el siguiente en las casas de cambio o mercado informal:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3.350 | Venta S/ 3.370.

Así cerró el dólar ayer en Perú

El tipo de cambio del dólar cerró ayer, 13 de enero, en 3,3600, (con una apertura de 3,3610), mientras que el tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de 3,3582, con un máximo de 3,3590 y un mínimo de 3,3560, según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Teniendo en cuenta que el precio del dólar varía por distintos factores como la ley de oferta y demanda, intervención del BCRP, decisiones de la Reserva Federal de EE. UU. (FED), la inflación, el desempeño de la economía global y la coyuntura política nacional, te revelamos cuál es la cotización del cambio este miércoles, 14 de enero en Perú.